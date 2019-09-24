ليس من بينها ليفربول.. تشافي يحدد 5 أندية يرغب في تدريبها بالدوري الإنجليزي

حدد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري 5 أندية قد يتولى تدريبها في الدوري الإنجليزي.

تشافي قاد فريقه للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا وحقق الفوز في 6 مباريات من أصل 7 في المسابقة المحلية.

لاعب برشلونة السابق اختار عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "إذا طُلب مني الاختيار سوف اختار فرق كبيرة، مانشستر سيتي أو يونايتد، تشيلسي، أرسنال أو توتنام".

وتابع "بالإضافة إلى يورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو وأوناي إيمري، العديد يواصلون القيام بأشياء أكثر من رائعة".

وعن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي والذي تدرب تحت يده مواصلا "جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم وأنا مبتدئ".

وأردف "المقارنة بيننا حدثت كلاعب لكن لا تحدث الآن، أنا أحب أسلوب بيب".

وأكمل "تستطيع الفوز بأي طريقة لكن أحب أسلوب لعب مانشستر سيتي وجوارديولا، اتابع الدوري الإنجليزي كثيرا وأعجب به".

وأتم "بيب شخص بارع وشغوف ومهووس، وهذا هو السبب عمله الجيد، إنه ينقل الكثير إلى لاعب كرة القدم. لقد تعلمت الكثير واستمتعت بوقتي إلى جانبه".

ويقضي تشافي تجربته التدريبية الأولى مع السد القطري عقب اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

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