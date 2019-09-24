ليس من بينها ليفربول.. تشافي يحدد 5 أندية يرغب في تدريبها بالدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 20:54

كتب : FilGoal

مؤتمر تشافى

حدد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري 5 أندية قد يتولى تدريبها في الدوري الإنجليزي.

تشافي قاد فريقه للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا وحقق الفوز في 6 مباريات من أصل 7 في المسابقة المحلية.

لاعب برشلونة السابق اختار عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "إذا طُلب مني الاختيار سوف اختار فرق كبيرة، مانشستر سيتي أو يونايتد، تشيلسي، أرسنال أو توتنام".

أخبار متعلقة

"ما فعله لوكاكو ضد ليفربول ذكرني بـ تشافي وإنييستا" لا يستحق السخرية الآن.. توقعات تشافي تتحقق وقطر تواجه اليابان في نهائي كأس آسيا بديل ديمبلي؟ .. "شيفا الجديد" الذي تأخر خروجه من أوكرانيا فيديو – بيريل يوزع هدايا بالهليوكوبتر بعد التأهل للمونديال.. "مواليد 90 شافوا مصر في كأس العالم"

وتابع "بالإضافة إلى يورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو وأوناي إيمري، العديد يواصلون القيام بأشياء أكثر من رائعة".

وعن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي والذي تدرب تحت يده مواصلا "جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم وأنا مبتدئ".

وأردف "المقارنة بيننا حدثت كلاعب لكن لا تحدث الآن، أنا أحب أسلوب بيب".

وأكمل "تستطيع الفوز بأي طريقة لكن أحب أسلوب لعب مانشستر سيتي وجوارديولا، اتابع الدوري الإنجليزي كثيرا وأعجب به".

وأتم "بيب شخص بارع وشغوف ومهووس، وهذا هو السبب عمله الجيد، إنه ينقل الكثير إلى لاعب كرة القدم. لقد تعلمت الكثير واستمتعت بوقتي إلى جانبه".

ويقضي تشافي تجربته التدريبية الأولى مع السد القطري عقب اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

اتحاد الكرة يسأل فيفا أين صوت مصر في جائزة الأفضل.. ويكشف مفاجأة

ضحايا الحياة – القديس كاستيليو

غريب يكشف لـ في الجول كواليس تصويته في جائزة فيفا

أول تعليق من صلاح بعد أزمة تويتر

حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي

تشافي الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – غزو روسي يقود موناكو لفوز أول بالدوري الفرنسي أمام نيس 24 دقيقة | أوروبا
تقرير: رييس ظُلم في حادث وفاته 30 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول – أخطر دوري في العالم.. أفضل 11 ومفاجأة إيجابية في الجولة الأولى 32 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - بيانيتش ينقذ يوفنتوس أمام بريشيا "بالوتيلي" 57 دقيقة | أوروبا
جريزمان: بعيدون عن مستوانا لكن مع الوقت سنتحسن ساعة | أوروبا
بالفيديو – سيتي وأرسنال يتأهلان بسهولة.. وتوتنام يودع من فريق درجة ثالثة في كأس الرابطة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

قد ينال إعجابك