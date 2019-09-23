كلوب: لم أتوقع توهج صلاح.. تفاجأ حين هاتفته أول مرة

بوضوح شديد، كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه حين تعاقد مع محمد صلاح نجم مصر لم يتوقع تألقا شديدا للأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، البطولة التي تربع المهاجم الأسبق للمقاولون العرب على قمة ترتيب هدافيها في آخر موسمين.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال الألماني في حوار مع صحيفة ليفربول إكو:"لا، لم أتوقع أبدا تألق صلاح بهذا الشكل. لا أعتقد أيضا أن صلاح توقع ذلك. كل منا له أحلامه، صلاح طموحه كبير وهذا أمر طيب. الأسلوب الذي نلعب به ساعده".

وواصل "كان الأمر مختلفا بالنسبة له عن السنوات الماضية، لا يجب أن نتحدث عن تشيلسي، لكن دوره كان مختلفا تماما، والأمر نفسه في روما، لعب بجوار ادين دجيكو، كان الأخير اللاعب الحاسم، كان محور أداء روما. مثلما هو الحال في برشلونة، ليونيل ميسي هو الأساس، هناك هذه الفرق التي تتمركز على لاعب واحد. أما نحن فلا. لذا كان بمقدوره القيام بدور لم نكن نمتلكه في ذلك الوقت، مع اللاعبين المنتجين ساديو ماني وروبرتو فيرمينو. خط هجوم طيب جدا".

وتابع المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند "لم نتوقع تسجيله لـ44 هدفا لكن رأينا قدرته على مساعدتنا وهذا أهم شيء. كنت سعيدا جدا له ولنا. نحتاج إلى الحظ نوعا ما حين يتعلق الأمر باللاعبين الجدد".

وأوضح كلوب في حوار آخر مع شبكة سكاي سبورتس أن صلاح اندهش حين هاتفه الأول بشأن الانتقال إلى ليفربول، والسبب، ماني.

كشف كلوب "تطورهما رائع (صلاح وماني)، شخصية كل لاعب فيهما رائعة، مختلفة لكن عبقرية، تعاقدنا معهما لما يملكانه من مهارات استثنائية. أتذكر حين تحدثنا أول مرة مع صلاح قال: نعم لكن ماني يلعب في مركز الجناح الأيمن وليس سيئا أليس كذلك؟".

واستمر "قلت له: أعلم، لكنه قادر على اللعب في الجناح الآخر. كان واضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بأنهما يدفعان بعضهما البعض للأمام، يستطيعان اللعب معا. يشكلان خطورة كبيرة. وجودهما معا مؤثر جدا، مع فيرمينو حلقة الوصل بينهما. المباريات المختلفة قد تعني تشكيلات مختلفة بالطبع، لكن وجود هؤلاء الثلاثة بهذا المستوى أمر رائع".

يقضي صلاح موسمه الثالث مع ليفربول، كان رهانا ناجحا لكلوب حين جعله أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ (في ذلك الوقت عام 2017) وانتدبه من روما.

توهج صلاح وفي أول مع موسم مع ليفربول توج بجائزة هداف الدوري وكان أفضل لاعب بالبطولة، وفي الموسم الماضي بات أول مصري يفوز بدوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح في 9 مباريات بكل البطولات في الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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