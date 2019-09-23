الأهلي يستهل مشواره في الدوري بفوز على سموحة

استهل الأهلي مشوار دفاعه عن لقب الدوري بتحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف.

سجل رمضان صبحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة رائعة من مروان محسن.

واضطر الأهلي لاستبدال مروان محسن في الدقيقة 37 ونزول جونيور أجاي بدلا منه بسبب الإصابة في الرأس.

لعب الأهلي شوط أول جيد سيطر فيه على مجريات اللعب مع التزام سموحة بدفاع المنطقة، بينما عاد الفريق السكندري في الشوط الثاني.

ويلعب الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية يوم الأربعاء 2 أكتوبر، بينما يواجه سموحة فريق المقاولون العرب يوم السبت المقبل.

الشوط الأول

بدأ حامل اللقب اللقاء بسيطرة على مجريات اللعب وسط انكماش لاعبي سموحة والالتزام بدفاع المنطقة والاعتماد على الهجمة المرتدة.

نجح سموحة في العشر دقائق الأولى في تضييق المساحات على لاعبي الأهلي والتزام أحمد حمص مع القادم هجوميا بين محمد مجدي أفشة ورمضان صبحي.

وكاد سموحة أن يفاجئ الأهلي في الدقيقة 7 بعرضية رائعة من محمد الترهوني من الجانب الأيسر ولكن أنقذها محمد الشناوي قبل أن تصل إلى رونالدو وانجا.

وفي الدقيقة العاشرة نجح الأهلي سريعا في فك شفرة دفاع سموحة، بتمريرة بين رمضان صبحي ومروان محسن نجح الأول في تسديدها أعلى الهاني سليمان بطريقة رائعة.

قام رينيه فايلر بعد الهدف بتبادل مراكز بين رمضان صبحي وجيرالدو أكثر من مرة، بينما حافظ حسام حسن على دفاع المنطقة مع وجود إسلام جمال كحلقة وصل بين خط الوسط والهجوم في الهجمات المرتدة.

وفي كرة مشتركة تعرض مروان محسن مهاجم الأهلي لإصابة في الرأس بعد الاصطدام مع مدافع سموحة في الدقيقة 34 وبعد نزول الطاقم الطبي استبدل مروان في الدقيقة 37 ليحل أجاي بدلا منه.

هبط أداء الأهلي قبل نهاية الشوط الأول وقاد إسلام جمال هجمة مرتدة لسموحة في الدقيقة 40 وسدد بطريقة رائعة لكن حولها محمد الشناوي ببراعة لركلة ركنية.

وكاد سموحة أن يدرك التعادل من الركلة الركنية التي حولها محمود عزت برأسية رائعة لكن أنقذها الشناوي مرة أخرى.



















































































































































































































الشوط الثاني:

هبط الأداء بصورة ملحوظة في أول عشر دقائق من الشوط الثاني خاصة في جانب فريق الأهلي، بينما تماسك سموحة وبدأ في التخلي عن الجانب الدفاعي من أجل التعادل.

سيطر فريق سموحة على الكرة بصورة أكبر من الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 58 حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من أحمد جمال على جيرالدو.

وتصدى علي معلول للركلة الحرة وسددها قوية لكن ارتطمت في عارضة الهاني سليمان لتنقذ سموحة من قتل المباراة.

ودفع حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة بأحمد حسن مكي بدلا من إسلام جمال في الدقيقة 62، بينما دفع رينيه فايلر بوليد سليمان بدلا من محمد مجدي أفشة الذي تراجع مستواه في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 64 حصل سموحة على ركلة ركنية لكن أبعدها الشناوي إلى وسط الملعب.

وجاءت أخطر فرص الشوط الثاني في الدقيقة 76 عندما انطلق علي معلول من الجانب الأيسر بعد تمريرة رمضان صبحي واخترق إلى منطقة جزاء سموحة ليمررها إلى وليد سليمان لكن أنقذها ماجيتي ديوب بصورة رائعة في الثانية الأخيرة.

اعتمد سموحة في الربع ساعة الأخيرة على الهجمات المرتدة مع تحفظ الأهلي بصورة ملحوظة وهبوط في الجانب البدني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة هجمة خطيرة لفريق الأهلي تعود خارج منطقة الجزاء ليسددها محمد هاني رائعة لكن أنقذها الهاني سليمان ببراعة.

وفي الدقائق الثلاثة المحتسبة بدلا من الضائع هيمن الأهلي على الكرة مع تراجع سموحة وكاد حسين الشحات أن يسجل من تسديدة رائعة من الجانب الأيسر لكن ينقذها الهاني سليمان مجددا.

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