مدرب الأهلي يكشف سبب إصابة مروان محسن أمام سموحة

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 19:52

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي

حدد سامي قمصان مدرب الأهلي طبيعة إصابة مروان محسن مهاجم الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة سموحة، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشار قمصان في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة" إلى أن مروان يعاني من شرخ في الأنف.

وأضاف "لا أعرف إذا كانت الإصابة بحاجة لتدخل جراحي أم لا، سنرى ما سيقرره طبيب الفريق".

أخبار متعلقة

الأهلي يستهل مشواره في الدوري بفوز على سموحة رمضان يفتتح أهداف الأهلي في الدوري ويحتفل على طريقة نجم البرازيل إصابة مروان محسن

واستبدل مروان محسن في الشوط الأول من مباراة سموحة، ليشارك مكانه النيجيري جونيور أجايي.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري على سموحة بهدف دون رد.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات صحفية إن مروان اتجه من الإسكندرية إلى القاهرة للخضوع إلى الآشعة اللازمة لتحديد حجم إصابته والوقت اللازم لعلاجها.

اقرأ أيضا:

ميدو لـ في الجول: فان دايك غيَّر التاريخ وسيفوز بجائزة الأفضل

مصدر بـ اتحاد الكرة: ننتظر تحديد الأمن لعدد الجمهور في مواجهتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين

حسام حسن والأهلي.. حكايات الحب والثأر

ديانج وفتحي ضمن 6 لاعبين تدربوا منفردين قبل مواجهة الأهلي وسموحة

مورينيو يعلق على أداء صلاح ضد تشيلسي ويوجه نصيحة لليفربول

مروان محسن الأهلي في الدوري سموحة

نرشح لكم

أخر الأخبار

يعزف "الميتال" من على العرش.. كلوب أفضل مدرب في العالم 7 دقيقة | أوروبا
أفضل هدف - مجري يفوز بجائزة المجري 10 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ: إصابة مروان محسن نتيجة طبيعية لعدم سيطرة الحكم على الخشونة الزائدة 22 دقيقة | الدوري المصري
ميدو: لو توج صلاح بكأس أمم إفريقيا لترشح لجائزة الأفضل في العالم 34 دقيقة | المحترفون
إيتو: ميسي ورونالدو وفان دايك؟ صلاح وماني الأفضل 36 دقيقة | أوروبا
مباشر بالفيديو – حفل جوائز الأفضل.. الإعلان عن صاحب جائزة بوشكاش وأفضل مدرب 47 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

قد ينال إعجابك