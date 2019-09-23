مدرب الأهلي يكشف سبب إصابة مروان محسن أمام سموحة

حدد سامي قمصان مدرب الأهلي طبيعة إصابة مروان محسن مهاجم الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة سموحة، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وأشار قمصان في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة" إلى أن مروان يعاني من شرخ في الأنف.

وأضاف "لا أعرف إذا كانت الإصابة بحاجة لتدخل جراحي أم لا، سنرى ما سيقرره طبيب الفريق".

واستبدل مروان محسن في الشوط الأول من مباراة سموحة، ليشارك مكانه النيجيري جونيور أجايي.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري على سموحة بهدف دون رد.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات صحفية إن مروان اتجه من الإسكندرية إلى القاهرة للخضوع إلى الآشعة اللازمة لتحديد حجم إصابته والوقت اللازم لعلاجها.



















































































































































































































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