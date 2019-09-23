الأمريكية ميجان رابينو أفضل لاعبة في العالم

توجت الأمريكية ميجان رابينو لاعبة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بجائزة أفضل لاعبة في العالم اليوم الإثنين رسميا.

وجاء تتويج صاحبة الـ34 عاما بعدما توجت بكأس العالم للسيدات وتفوقت على زميلتها أليكس مورجان بالإضافة للإنجليزية لوسي برونز.

وكانت ميجان رابينو ظفرت بجائزة هداف المونديال الذي أقيم في فرنسا.

وتعد هذه هي المرة الأولى في مسيرة ميجان التي تظفر فيها بالجائزة.

كما تواجدت لاعبة الأمريكي في فريق العام الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

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