عقدة الاتحاد.. مصطفى محمد يهز شباك زعيم الثغر للمرة الرابعة

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 21:29

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد - مصطفى محمد

واصل مصطفى محمد مهاجم الزمالك تألقه وأحرز أول أهداف الفريق في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

واستقبل مصطفى تمريرة زميله أحمد سيد "زيزو" ليسدد مباشرة في مرمى الاتحاد محرزا هدف تقدم الزمالك.

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والهدف هو السابع للاعب البالغ عمره 21 عاما في 6 مباريات شارك بها مع الزمالك.

سجل مصطفى 4 أهداف في دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفا في كأس مصر، كان في شباك الاتحاد أيضا.

والهدف هو الرابع على التوالي لمصطفى في مواجهاته ضد الاتحاد، سجل مرتين مع طلائع الجيش في الموسم الماضي، أحرز مع الزمالك في كأس مصر، والآن يسجل في الدوري.

4 أهداف في شباك الاتحاد لمصطفى، أكثر فريق هز شباكه المهاجم الشاب.

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الزمالك مصطفى محمد

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