عبد الحفيظ: لا أفهم سر إقامة السوبر قبل الدوري بـ3 أيام

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 21:28

كتب : FilGoal

ريني فايلر - سيد عبد الحفيظ - الأهلي

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي سياسة لجنة المسابقات في تحديد موعد مباراة الفريق الأولى بالدوري ضد سموحة.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "بداية الدوري تحتاج لتركيز واهتمام شديد خاصة بعد مباراة السوبر ضد الزمالك".

وأضاف "لا أفهم سبب إقامة السوبر قبل 72 ساعة فقط من مباراتنا الأولى في الدوري، كان لابد من فاصل زمني 4 أو 5 أيام".

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وتابع مدير الكرة بالأهلي "مباراة سموحة صعبة، وما زاد من صعوبتها محاولة خلق دوافع جديدة للاعبين في فترة زمنية قليلة بعد الفوز بكأس السوبر".

وأشار إلى أن "كنا الأفضل ولاحت لنا فرص عديدة، بينما كانت أخطر فرص سموحة من الكرات الثابتة".

واختتم تصريحاته "لست قلقا من التعديلات التي أجراها الجهاز الفني على التشكيل الأساسي، لأن مشوار الدوري طويل ويحتاج لجاهزية أكبر عدد من اللاعبين، كما أن المستوى الفني بين كل عناصر الفريق متقاربة".

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