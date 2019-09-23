عبد الحفيظ: إصابة مروان محسن نتيجة طبيعية لعدم سيطرة الحكم على الخشونة الزائدة

ألمح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى أن الحكم أحمد الغندور تسبب بنسبة في إصابة مروان محسن مهاجم الفريق خلال مواجهة سموحة.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "مروان يعاني من كسر في عظمة بالوجه، لقد طلبنا سيارة الإسعاف لنقله من الملعب إلى المستشفى".

وأضاف "أتمنى ألا تكون إصابة مروان كسرا أو تحتاج لتدخل جراحي".

واستدرك "لكن في الشوط الأول كان من الممكن السيطرة على الخشونة الزائدة عن الحد التي تعرض لها لاعبو الأهلي في أول ثلث ساعة بإنذارات مبكرة".

وأتم عبد الحفيظ "لست حكما، ولكن تكرار التدخلات العنيفة دون قرار من الحكم، ستكون النتيجة الطبيعية لما تعرض له مروان محسن".

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