ميدو: لو توج صلاح بكأس أمم إفريقيا لترشح لجائزة الأفضل في العالم

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة إن محمد صلاح نجم ليفربول كانت ستزيد فرصه في الترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم لو توج رفقة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2019.

وودع منتخب مصر كأس الأمم التي أقيمت في مصر من دور الـ16 بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فيما خرج صلاح من الترشيحات النهائية على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال ميدو لشبكة "بي إن سبورتس" أثناء تواجده في مدينة ميلانو لحضور الحفل بعد دعوته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للتواجد: "صلاح أثبت أن اللاعب العربي بالمثابرة والكفاح سيتواجد في حضل الأفضل وأنا فخور به".

وأردف "لو كان توج بلقب كأس الأممم لتواجد هنا وكانت ستزيد فرصه كثيرا في الفوز بالجائزة".

قبل أن يستدرك "لكن منتخب مصر كله لم يكن في أفضل حالاته والتحضير للبطولة لم يكن جيدا لا نريد تحميل صلاح أكثر من طاقته فهو فعل كل شيء للفوز".

وأتم ميدو "في النهاية كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية".

. @midoahm: "صلاح أثبت أن اللاعب العربي بالمثابرة والكفاح سيتواجد في حضل الأفضل وأنا فخور به" " لو كان توج بلقب كأس الأممم لتواجد هنا وكانت ستزيد فرصه كثيرا في الفوز بالجائزة "pic.twitter.com/djYnuzHQ6Q — FilGoal (@FilGoal) September 23, 2019

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