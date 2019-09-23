تشكيل الاتحاد – طلعت يوسف يدفع بخماسي في وسط الملعب أمام الزمالك

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 19:21

كتب : FilGoal

مشادة بين لاعبي الزمالك والاتحاد عقب اللقاء

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي يستعد للقاء الزمالك اليوم الإثنين في ملعب بتروسبورت.

ويحل الاتحاد ضيفا على الزمالك لملاقاته في الجولة الأولى من الدوري.

وشهد التشكيل اعتماد المدير الفني للفريق السكندري على خمسة لاعبين في خط الوسط.

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وجاء تشكيل الاتحاد كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد

في الدفاع: محمود رزق- محمد أنور- كريم الديب

في الوسط: خالد الغندور- نور السيد- محمد ناجي "جدو"- السيد سالم- أسامة عزب

في الهجوم: خالد قمر- إيمانويل أوكوي

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