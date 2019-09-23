مدافع أستون فيلا السابق: ظهور مستوى تريزيجيه الحقيقي مسألة وقت

يتوقع ألان هوتون مدافع أستون فيلا السابق أن يظهر المستوى الحقيقي لمحمود حسن "تريزيجيه" جناح الفريق الجديد قريبا.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

تريزيجيه شارك في 5 مباريات بشكل أساسي مع فريقه الجديد، من أصل 6، علما بأنه غاب عن مباراة واحدة بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة كريستال بالاس.

وقال هوتون في تصريحات لموقع فوتبول إنسايدر "كل ما سمعته عن تريزيجيه طوال فترة وجوده مع أستون فيلا حتى الآن أشياء جيدة للغاية".

وأضاف "لقد قال كل اللاعبين الذين تدربوا معه إنه سريع للغاية، لذا فهو يتمتع بالكفاءة المطلوبة، إنها مسألة وقت فقط حتى يتألق ونرى أفضل ما لديه".

وواصل "من الواضح أنه أصيب بخيبة أمل بعد طرده أمام كريستال بالاس، لكن هذه الأشياء تحدث رغم أن اللعبة التي طُرد بسببها لم تكن سيئة للغاية".

وأوضح هوتون "أعتقد أن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أعاده مباشرة للتشكيل الأساسي بسبب سرعته، كما تعلمون ضد أرسنال لن تمتلك الكرة كثيرا".

وأردف الدولي الاسكتلندي "اللعب على الهجمات المرتدة سيكون أسلوب أستون فيلا حين يلعب ضد الكبار على ملاعبهم، لذا فإن السرعات هي الحل".

وأتم "من الواضح أن هذا الأسلوب سيعتمد على تريزيجيه وجوتا، وإذا كان جوتا جيدًا من الناحية الفنية فإن تريزيجيه يمتلك السرعة، لذلك أعتقد أنه عاد مباشرة للتشكيل الأساسي أمام أرسنال".

لم يسجل تريزيجيه أي هدف منذ بداية الموسم طوال 354 دقيقة.

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