إصابة مروان محسن

اضطر الأهلي لإخراج مهاجمه مروان محسن في مباراة سموحة بعد تعرض اللاعب لإصابة بكسر في عظم الوجه.

وتعرض مروان محسن لاصطدام في الرأس في الدقيقة 34 من الشوط الأول بعد كرة مشتركة مع مدافع سموحة في مباراة حسمها الأهلي بهدف دون رد.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مروان اتجه من الإسكندرية إلى القاهرة للخضوع لآشعة توضح حجم إصابته والوقت اللازم لعلاجها.

وقام رينيي فايلر المدير الفني للأهلي باستبدال مروان محسن في الدقيقة 37 اضطراريا ونزل جونيور أجايي بدلا منه.

وكان مروان محسن قد صنع هدف الأهلي في المباراة والذي سجله رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة.

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