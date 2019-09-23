العشري: أسعى لاستعادة شخصية الحرس "متصدر الدوري قبل 7 سنوات"

يتطلع طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود لطموحات كبيرة مع الفريق هذا الموسم في بطولة الدوري المصري.

وصرح العشري عبر إذاعة الشباب والرياضة "الموسم بدأ بشكل ساخن، التعادل مع المصري يعد بداية جيدة، رغم أنني حزين لضياع الفوز وعدم استغلال النقص العددي بعد طرد لاعب المصري في وقت مبكر".

وأشار المدير الفني للحرس "استقبلنا هدف التعادل نتيج سوء تمركز، كان يمكن إيقاف الهجمة مبكرا ولكن هذا وارد لقلة الخبرة".

وتابع "دعمنا صفوف الفريق بشكل جيد سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب لتفادي صعاب الموسم الماضي، حيث نجا الفريق من الهبوط بصعوبة بالغة".

ونوه طارق العشري "أريد استعادة شخصية فريق حرس الحدود، الذي كان أحد الأندية المصنفة، وكان متصدر بطولة الدوري قبل إلغائها في 2012".

وأتم "أبني الفريق تدريجيا وأحتاج لوقت لإعادة بناء شخصية الحرس، هناك ثقة متبادلة بيني وبين الإدارة، وأعمل بأريحية ولا أشعر بإمكانية رحيلي مع أي تعثر، بل كلنا في سفينة واحدة، وأهدافنا مشتركة".

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