قائمة برشلونة - عودة ديمبيلي واستبعاد راكيتيتش أمام فياريال

عاد عثمان ديمبيلي لقائمة برشلونة في مواجهة فياريال، بعد غيابه لـ5 أسابيع.

برشلونة يستقبل فياريال غدا الثلاثاء على ملعب كامب نو في الجولة السادسة للدوري الإسباني، بغية الاستفاقة بعد سقوطه الصادم بهدفين دون رد على أرض غرناطة مساء السبت الماضي.

وغاب ديمبيلي عن آخر 5 مباريات لـ برشلونة، إذ شارك في افتتاح الدوري أمام أتليتك بلباو، قبل أن يبتعد لتعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

عودة ديمبيلي حتمت على إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة استبعاد كارليس بيريز، لكنه أبقى على المراهق أنسو فاتي الذي أثار الإبهار.

فيما يتواصل حضور القائد ليو ميسي، والمهاجم لويس سواريز، ويغيب صامويل أومتيتي وجوردي ألبا للإصابة.

ويغيب الكرواتي إيفان راكيتيتش لأسباب فنية، لتتواصل علامات الاستفهام حول دوره في الفريق هذا الموسم.

برشلونة يحتل المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد فياريال في المركز السابع برصيد 8 نقاط.

قائمة برشلونة لمواجهة فياريال:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن - نيتو

الدفاع: جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جان كلير توديبو - نيلسون سيميدو - سيرجي روبيرتو - جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - أرتور ميلو - أرتورو فيدال - كارليس ألينيا

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - أنسو فاتي

اختر تشكيل برشلونة المثالي أمام فياريال

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