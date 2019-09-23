راموس: صافرات جماهير إشبيلية؟ أعتذر لو شعروا بالإهانة

أبدى سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، أسفه لصافرات الاستهجان التي يتعرض لها في ملعب إشبيلية بشكل متكرر.

ريال مدريد حقق فوزا غائبا على مضيفه إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح راموس بعد المباراة تعليقا على الصافرات التي نالته: "لا أريد أن يسيطر هذا الأمر على الأنباء كل مرة أحضر للعب هنا، عندما يمر الوقت سيتغير الوضع، إن شعر أي شخص بالإهانة بسببي فأنا أعتذر، ولكني لم أرتكب أي فعلة مهينة".

راموس بدأ مسيرته في إشبيلية بعمر العاشرة عام 1996، ومنه انتقل إلى ريال مدريد عام 2005، لكنه يتلقى العديد من صافرات الاستهجان كلما زار ملعب فريقه السابق.

وعبّر راموس الذي فاز للمرة 400 مع ريال مدريد بسعادته للانتصار: "كنا ندرك صعوبة المباراة، حيث نلعب في واحد من أصعب ملاعب الدوري الإسباني، لم نفز هنا لسنوات، لكننا حضرنا بعقلية قوية حتى نرتكب أقل قدر من الأخطاء".

وأكمل: "سيطرنا دفاعيًا على المباراة وأغلقنا المساحات، على الرغم من استحواذ إشبيلية على الكرة، إنها نتيجة عادلة، الآن حان وقت التحلي بالهدوء بعد كل ما قيل طوال الأسبوع".

وأضاف: "ريال مدريد دائما ما يكون جائع وغاضب سعيا للفوز، ولكن الأمور لا تسير دائما كما نريد".

وأشاد بدور زميليه إيدن هازارد وجاريث بيل دفاعيًا: "إشبيلية فريق مميز على الأجنحة، ونحن نجحنا في الدفاع أمامهم بشكل جيد. هازارد وبيل ساعدانا دفاعيًا، إشبيلية واجه صعوبات كبيرة في إيجاد مساحات".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالدوري بفارق الأهداف عن أتليتك بلباو.

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