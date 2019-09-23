أبدى النادي المصري اعتراضه على أداء طارق مجدي حكم لقاء الفريق مع حرس الحدود.

المصري تعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

المباراة شهدت طرد إيزي إيميكا لاعب وسط المصري بعد تسع دقائق فقط.

وقال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "تواصلنا مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وأخطرناه بعدم رغبتنا تولى طارق مجدى أي مباراة أخرى للمصري".

وأضاف "كنا نستحق ركلة جزاء لم تحتسب بعد عرضية من محمود وادي لمست يد مدافع حرس الحدود".

الخولي واصل "لاعب حرس الحدود أنطوني لوكاسا ادعى السقوط مرتين داخل منطقة الجزاء ولم يحصل على أي بطاقة صفراء".

وأتم "طرد ‘يزي ‘يمكا كان غريبا، ويحوم حوله الشكوك".

ويستعد المصري لمواجهة ماليندي سيتي يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية.

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