وست بروميتش يقترب من القمة في غياب حجازي

اقترب وست بروميتش ألبيون الذي يضم مدافعنا المصري أحمد حجازي من قمة دوري القسم الثاني بإنجلترا بعد فوزه على هدرسفيلد تاون بنتيجة 4-2 يوم الأحد.

وغاب حجازي عن المباراة لعدم تعافيه الكامل من الإصابة التي يغيب بسببها منذ بداية الموسم.

ورفع وست بروميتش رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطة عن المتصدران ليدز يونايتد وسوانزي سيتي.

ومن المرجح أن تكون المباراة هي الأخيرة التي يغيب فيها حجازي عن صفوف فريقه.

فقد أوضح سلافن بيليتش المدير الفني للفريق أن حجازي اقترب كثيرا من المشاركة في المباريات، لكنه في حاجة لاستعادة حساسية المباريات.

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