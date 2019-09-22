خلال 72 ساعة على الأكثر، يصل إلى مصر معاونين جديدين لميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك.

الزمالك على وشك توديع أيمن طاهر مدرب الحراس الذي يقترب من شغل نفس المنصب في منتخب مصر حسبما علم FilGoal.com، بالتالي يعمل الزمالك في الوقت الحالي على استقدام مدرب صربي للحراس بناء على رغبة ميتشو حسبما علم FilGoal.com.

وفي نفس الوقت، يقترب الزمالك من توجيه الشكر لليوناني أنطونيس كيزوس مدرب الأحمال الحالي مع تخييره بين الرحيل أو الإشراف على فرق الناشئين في ظل اقتراب الزمالك من استقدام مدرب صربي آخر للأحمال.

ومن المنتظر أن يصل الثنائي الصربي إلى القاهرة خلال 72 ساعة.

وأمام الزمالك مواجهتين هامتين، يستهلهما ضد الاتحاد السكندري في افتتاح مشواره بالدوري غدا الاثنين، ثم يواجه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة 2-1 ذهابا.

وخسر الزمالك كأس السوبر بعد الهزيمة أمام الأهلي 3-2، بعد أيام من حصده كأس مصر بالفوز على بيراميدز 3-0.

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