بيان رسمي - اللجنة الأولمبية تكشف خارطة الطريق لرفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا رسميا بشأن خارطة الطريق التي تم وضعها لرفع الإيقاف الدولي عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

وكشفت اللجنة الأولمبية عن محاولة حل الموضوع بدفع الغرامة المالية المقدرة بقيمة 200 ألف دولار أمريكي للسماح للاعبين بالمشاركة في المنافسات الدولية وأبرزها أولمبياد طوكيو 2020.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أصدر قرارا بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب قضية منشطات تعود إلى عام 2016.

وجاء نص البيان كالآتي:

"حرصا من اللجنة الأولمبية المصرية على الشفافية وإحتراما للرأي العام وإبراز الحقائق والمستجدات أولا بأول نود توضيح الأتي:

اتخذت اللجنة الأولمبية المصرية عدة خطوات هامة وجادة في سبيل رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالتنسيق مع معالي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) من خلال التواصل مع رئيس الاتحاد الدولي وسكرتير عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالاضافة للتواصل مع رئيس الاتحاد الافريقي لرفع الأثقال، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وتم إيضاح عدة نقاط هامة لهم من واقع الدراسة القانونية والتفصيلية والتي تؤكد وتبرز العديد من المخالفات التي شابت القرار الجائر ضد الاتحاد المصري لرفع الاثقال.

وقد وضعت اللجنة الأولمبية خارطة طريق تتضمن عدة خطوات للوصول لحل الأزمة والحفاظ على حق مصر ورياضييها. وفي اطار تنفيذ هذه الخارطة قامت اللجنة الأولمبية المصرية بالأتي:

تم إعداد مذكرة قانونية تفصيلية عن واقعة الإيقاف وملابساتها والقصد من ورائها مدعمة بكافة المستندات التى توضح بما لايدع مجالا للشك وجود شبهة الكيدية وعدم الحيادية وراء هذا القرار المجحف، مما يجعله قرارا مشوبا بالبطلان.

وقد تم إرسال التقرير للاتحاد الدولي لرفع الأثقال ومحاولة حل الموضوع عن طريق الاقناع وإثبات أننا لسنا مخطئين وإبراز خطأهم وذلك بعد التنسيق مع السيد/ رئيس الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال ، والسيد / السكرتير العام للاتحاد الدولي لرفع الاثقال المتواجدين حاليا بتايلاند وحتى 28/9/2019 ببطولة العالم لرفع الأثقال، والسيد / محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال المتواجد حاليا بتايلاند لحضور فعاليات بطولة العالم لرفع الأثقال وحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

كما تمت مخاطبة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الاثقال رسميا لطلب إدراج بند النظر في رفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الاثقال ،على أجندة جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الاثقال المزمع عقده في 26 من سبتمبر الجاري بتايلاند.

بالإضافة إلي أنه قد تم التواصل مع الأستاذ الدكتور / حسن مصطفى - رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد ، وممثل الحركة الأولمبية فى مصر ، وإطلاعه على كافة الملابسات الخاصة بواقعة الإتحاد المصرى لرفع الأثقال وإرسال التقرير المفصل له للتدخل من جانبه مع المعنيين بالأمر بالإتحاد الدولى لرفع الاثقال واللجنة الأولمبية الدولية بصفته معين من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كممثلاً عن الحركة الأولمبية الدولية فى مصر، وإرسال كافة التقارير والمستندات الخاصة بهذا الموضوع أملا في الدفع لحله وديا.

ومن جانب أخر فقد تم الإجتماع مع بعض المحامين الدوليين فى مجال التحكيم الرياضي الدولى من المعتمدين لدى المحكمة الرياضية الدولية ( الكاس ) وإطلاعهم كافة المستندات الخاصة بموضوع إيقاف الإتحاد المصرى لرفع الأثقال وذلك تمهيداً لحجزهم لموعد في المحكمة الرياضية الدولية ( الكاس ) لتقديم طعن وتظلم عن هذا القرار الظالم (( علما بأن أخر موعد للطعن هو 3/10/2019)) وذلك إذا لزم الأمر.

هذا وعلى سبيل الاحتياط وبعد أخذ موافقة معالي وزير الشباب والرياضة فقد تم إعداد خطاب من اللجنة الأولمبية المصرية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال لطلب الموافقة على الاكتفاء بدفع قيمة الغرامة المالية وقدرها (200.000 $) مائتي ألف دولار أمريكي، لإنهاء هذا الموضوع ورفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الاثقال، وإعادة اللاعبين للتنافس في أنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وأهمها البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وبعد ذلك يمكننا الطعن على القرار لاسترداد مبلغ الغرامة. هذا وسنحاول تدبير مبلغ الغرامة عن طريق التمويل الذاتي كلما سمح ذلك.

ومن ناحية أخرى يعكف مسئولو اللجنة الاولمبية المصرية على اتخاذ أي إجراء وسلك أي طريق به بادرة أمل لحل هذه الأزمة، حرصا على لاعبي رفع الاثقال المصريين وعدم تأثرهم نفسيا أو فنيا جراء هذا القرار الجائر واستئنافهم المشاركة في أنشطة وبطولات الاتحاد الدولي لرفع الاثقال المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 خاصة ان أقصى كوتة لمشاركة مصر بأولمبياد طوكيو 2020 هي عدد (4) لاعبين (2) من الرجال، (2) من السيدات.

ويعد أبرز المنافسين على تلك المقاعد هم سارة سمير وزن 76 كجم وحليمة عبدالعظيم وسمر سعيد وزن 89 كجم ومحمد ايهاب وزن 81 كجم واحمد عاشور وزن 96 كجم ومحمد سليم وزن 96 كجم واحمد جابر وزن 109 كجم ، ويعد افضلهم حظا لتمثيل مصر باولمبياد طوكيو من السيدات سارة سمير وحليمة عبدالعظيم لتقارب مستواهما ، وم الرجال محمد ايهاب واحمد عاشور او محمد سليم لتقارب مستواهم.

هذا ومن المنتظر وفي ظل ما تقوم به اللجنة الأولمبية من عدة أطروحات، ومجهودات مشتركة مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لرفع الاثقال والاستاذ الدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الاولمبية الدولية في مصر والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات و باتباع هذه الخارطة نأمل أن يتم رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال وأن ننجح في ذلك بأسرع ما يمكن لضمان إعادة الثقة في نفوس لاعبينا، وعدم التأثير على روحهم المعنوية، ومستواهم الفني، علما بأننا سنحتفظ بحقنا فور حل هذا الموضوع لرفع قضايا للتعويض بكافة أشكاله

اللجنة الأولمبية المصرية"

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