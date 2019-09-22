مدافع ليفربول: نتعلم من ريال مدريد ومانشستر سيتي

أقر ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه تعلم من ريال مدريد ومانشستر سيتي بعد خسارة لقبين على يد كلاهما في السنوات الأخيرة.

وقال أونولد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما تكون قريبًا للغاية من الفوز بأحد الألقاب ثم تفشل، فهذا يضعك أمام طريقين، فإما أن تظل تتحسر طويلًا على ضياع الفرصة، وإما أن تستغل ذلك ليكون دافعًا لك للفوز في المرة القادمة".

وأضاف "لعل أبرز مثال على ذلك هو خسارتنا في نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في كييف عام 2018 ثم تحقيقنا اللقب في العام التالي على حساب توتنام".

وأردف "لقد استفدنا الكثير من مباراة كييف، وتعلمنا من ريال مدريد كيفية فعل كل شئ لتحقيق الفوز في مباريات الدوري ودوري الأبطال".

وواصل المدافع الإنجليزي "لقد تعلمنا أيضًا بعض الدروس من فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري في الموسم الماضي".

وأكمل "شعرنا بمرارة لم يشعر أي منا بها من قبل لعدم تمكننا من حسم اللقب لصالحنا في النهاية، فلقد كنا قريبين للغاية من تحقيق إنجاز مدهش يجعلنا فخورين بأنفسنا كثيرًا، وفي لحظة تغير كل شئ وشعرنا أننا خذلنا جماهيرنا ولم نكن جيدين بما فيه الكفاية".

جمع فريق يورجن كلوب 97 نقطة وخسر مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي بموسم 2018-2019 لكن مانشستر سيتي فاز باللقب بفارق نقطة واحدة.

وأتم "لقد تحدثنا جميعًا حول الأمر بعد نهاية الموسم، واتفقنا على استخدامه كدافع لنا لعدم تكراره مرة أخرى".

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