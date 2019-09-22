يعقد حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر جلسة في مقر اتحاد كرة القدم مع جهازه المعاون.

واستقر حسام البدري على اختيار كل من طارق مصطفى وأحمد أيوب في منصب المدرب العام والثنائي سيد معوض ومحمد شوقي مدربين مساعدين وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى ومحمد بركات مديرا للمنتخب.

ويجتمع البدري بجهازه المعاون في اتحاد كرة القدم وتم استدعاء جميع أفراد الجهاز للاجتماع من أجل الاتفاق على خطة العمل في الفترة المقبلة.

وكشف FilGoal.com عن الأسماء المرشحة لمعاونة البدري فور توليه المسؤولية.

ويبدأ المنتخب تجمعه الأول في السابع من أكتوبر المقبل ويلعب مباراة ودية في الفترة المقبلة.

البدري اختار نجم الفراعنة محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، الجناح محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي)، المهاجم أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا البرتغالي)، لاعب الوسط محمد النني (بيشكتاش التركي)، والمدافع أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي).

ولم يختر البدري أمثال قائد المنتخب في كأس الأمم الإفريقية أحمد المحمدي، علي غزال، عمرو وردة، الذين كانوا ضمن خيارات سلف حسام البدري، خافيير أجيري.

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