بالوتيللي: لم أتدرب بجد أبدا مثل تلك الفترة.. مستعد لمواجهة يوفنتوس ولا أخشى رونالدو

يستعد ماريو بالوتيللي مهاجم فريق بريشيا لمواجهة يوفنتوس يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري بعد أن أعلن اللاعب جاهزيته.

ماريو بالوتيلي النادي : بريشيا بريشيا

وانضم بالوتيللي إلى بريشيا هذا الصيف بعقد حر بعد رحيله عن مارسيليا الفرنسي.

وقال بالوتيللي في تصريحات لشبكة DAZN: "أعتقد أنني لم أتدرب بجد أبدا مثل الشهر ونصف السابقين".

وأضاف بالوتيللي "بطبيعة الحال، لم يكن لدي لياقة بدنية لأنني لم ألعب سوى مباراتين وديتين لكنني الآن في حالة جاهزة".

وشدد بالوتيللي "أنا في أفضل حال في الفترة الحالية، أخر مرة وصلت إلى ذلك الوزن كنت في مانشستر سيتي".

وعن أهدافه المقبلة أوضح بالوتيللي "طموحي هو اللعب مع إيطاليا في أمم أوروبا، لكن هدفي الرئيسي حاليا هو أن أكون في أفضل حال في أسرع وقت ممكن".

وبالحديث عن مواجهة كريستيانو رونالدو في يوفنتوس قال بالوتيللي: "هو واحد من أفضل اللاعبين على متسوى العالم، ودائما من الرائع أن تواجه الأفضل".

وأتم حديثه "أحاول المشاركة والتسجيل، وجود كريستيانو رونالدو لا يقلقني في الحقيقة".

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