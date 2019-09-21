فالفيردي: نعاني خارج ملعبنا.. وميسي يغير هجومنا

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة حذره قبل مباراة الفريق يوم السبت أمام مضيفه غرناطة في الدوري الإسباني، مشيرا إلى أن ناديه يعاني حين لا يلعب في كامب نو.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي:"حين نكون خارج أرضنا، تقل فاعليتنا واستحواذنا. يكلفنا ذلك عدم الوصول للنتائج التي نتوقع حين نلعب بعيدا عن ملعبنا. كل شيء نفعله في ملعبنا ننساه خارجه. نريد تغيير ذلك. علينا أن نكون أكثر قوة وحسما".

وباتت قائمة برشلونة أكثر قوة بعد عودة ليونيل ميسي نجم الفريق الذي حرمته الإصابة من المشاركة في أول 4 جولات من الدوري.

وخارج ملعبه، خسر برشلونة أمام أتلتيك بلباو وتعادل مع أوساسونا ويحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري ورصيده 7 نقاط.

وواصل فالفيردي "ميسي لعب جيدا أمام دورتموند، رغم أنه ابتعد عن المشاركة لفترة. يمنحنا الكثير، مثلما فعل دائما. وجوده يغير الأشياء في الهجوم. سنرى من سيلعب أمام غرناطة".

وشارك ميسي كبديل أمام دورتموند يوم الثلاثاء في مباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويأمل برشلونة يوم السبت تحقيق أول فوز خارج ملعبه في الدوري الذي يدافع فيه عن لقبه.

ويعاني النادي الكاتالوني خارج ملعبه، في آخر 6 مباريات واجه فيها المضيف بكل البطولات لم يفز، استقبل 11 هدفا وسجل 4 فقط.

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