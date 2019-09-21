توقع مباريات الدوري المصري واربح جوائز قيمة
السبت، 21 سبتمبر 2019 - 11:03
كتب : FilGoal
مسابقة التوقعات مع FilGoal.com لا تتوقف، ومع انطلاق موسم جديد للدوري المصري أسرع بالمشاركة لتربح جوائز قيمة.
يمنح FilGoal.com جائزة بلاي ستيشن 4 للفائز في موسم الدوري المصري 2019-2020.
ومع توالي الجولات يقدم FilGoal.com هواتف كثيرة وبالبداية مع أول 5 جولات من البطولة.
صاحب أكبر عدد من النقاط فيها سيربح موبايل OPPO. شارك في التحدي لتحظى بفرصة الفوز.
اضغط هنا لتدخل المسابقة عن طريق الديسكتوب
وهنا للهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد
وهنا للهاتف الذي يعمل بنظام IOS
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