توقع مباريات الدوري المصري واربح جوائز قيمة

مسابقة التوقعات مع FilGoal.com لا تتوقف، ومع انطلاق موسم جديد للدوري المصري أسرع بالمشاركة لتربح جوائز قيمة.

يمنح FilGoal.com جائزة بلاي ستيشن 4 للفائز في موسم الدوري المصري 2019-2020.

ومع توالي الجولات يقدم FilGoal.com هواتف كثيرة وبالبداية مع أول 5 جولات من البطولة.

صاحب أكبر عدد من النقاط فيها سيربح موبايل OPPO. شارك في التحدي لتحظى بفرصة الفوز.

اضغط هنا لتدخل المسابقة عن طريق الديسكتوب

وهنا للهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد

وهنا للهاتف الذي يعمل بنظام IOS

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة للدوري المصري ودربي الغضب

رئيس الزمالك ينتقد مدربه ولاعبيه

لامبارد يشيد بصلاح

من تختار في الجولة الأولى من فانتازي الدوري المصري

الزمالك يفسر لماذا لم يتسلم الميداليات الفضية

كيف حسم الأهلي السوبر

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة للدوري المصري ودربي الغضب

رئيس الزمالك ينتقد مدربه ولاعبيه

لامبارد يشيد بصلاح

من تختار في الجولة الأولى من فانتازي الدوري المصري

الزمالك يفسر لماذا لم يتسلم الميداليات الفضية

كيف حسم الأهلي السوبر