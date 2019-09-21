جوارديولا يتوقع خليفته في مانشستر سيتي

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 10:52

كتب : FilGoal

جوارديولا

يتوقع جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مساعده الحالي ميكيل أرتيتا سيخلفه في مقعد الرجل الأول بالنادي الإنجليزي المتوج بالدوري في آخر موسمين.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"واثق من ذلك (أن أرتيتا سيخلفه). سينجح. عاجلا أو آجلا سيحدث (أن يدرب أرتيتا فريقا). سنه صغيرة، لديه خبرات، يجيد التعامل مع لاعبين كبار وفرق كبيرة. لديه أخلاقيات عمل رائعة. لديه موهبة رائعة في تحليل ما يحدث وإيجاد حلول".

وواصل المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ "نتحدث كثيرا عما يؤمن به وكيف يشعر. كان لاعبا في خط الوسط مثلي، أعتقد أنه يقرأ المواقف جيدا. أفضل لاعبي الوسط يلعبون وهم يفكرون فيما يحتاجه الفريق في كل لحظة. كان رائعا في ذلك. حين كان يرى ما يحتاجه الفريق في الملعب، حين تكون خارج الملعب يكون الأمر أسهل".

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وأتم مشيدا بمواطنه "يسعد بفوزنا ويعاني حين لا ننتصر. شخص رائع، لديه قيم رائعة حول غرفة الملابس وماذا يعني كوننا معا. مدرب رائع، سيحظى بنجاح رائع في المستقبل".

يعمل أرتيتا (37 عاما) مساعدا لجوارديولا منذ تولي الأخير قيادة سيتي في 2016، يشبه الأخير كونه لعب في برشلونة قبل أن يرحل صغيرا إلى باريس سان جيرمان.

ويعرف أرتيتا الكرة الإنجليزية جيدا، لعب 6 مواسم في إيفرتون وارتدى قميص أرسنال على مدار 5 سنوات.

وحقق أرتيتا مع جوارديولا نجاحات ساحقة على الصعيد المحلي، فازا بسبعة ألقاب منها تتويجين في الدوري بآخر موسمين.

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