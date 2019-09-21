كلوب: علينا بالفوز وليس الإمتاع وتسجيل أهداف جميلة

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه يحتاج لثبات المستوى ليواصل الانتصارات التي تجعله قادرا على المنافسة على البطولات، مشيرا إلى أن الإمتاع في كرة القدم لا يجب أن يكون على حساب تحقيق الفوز.

وقال الألماني في حوار مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"أتذكر خوضنا لمباراة انتهت 1-1 أمام أرسنال في الموسم الماضي. قدمنا لقاء طيبا، كانت واحدة من أفضل مبارياتنا. فلنواصل العمل وسنرى ما سيحدث. ليست مشكلة واضحة (تقديم أداء طيب لكن عدم الفوز)، كنا قريبين من الفوز بمثل هذه المباريات".

وواصل كلوب الذي خسر فريقه بنتيجة 2-صفر أمام نابولي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا "لا يزال الأمر بمثابة التحدي، أن نواصل بنفس النسق. لا يوجد بديل لذلك. لا يتعلق الأمر بالإمتاع أو تسجيل أهداف بركلات خلفية مزدوجة. الأمر يتعلق بالفوز بالطريقة التي نلعب بها كرة القدم أو بطرق أخرى. انظروا لمباراة نابولي، لعبوا بأسلوب 4-4-2 لكن مع جودة لاعبيه، فقدت الكرة كثيرا. في النهاية سيطرنا على المباراة لكن لم نخلق الفرص وهنا كانت المشكلة. لذلك عليك اللعب بمستوى أفضل، السيطرة على مباراة بأكبر قدر ثم رفع الإيقاع لخلق فرص تسجيل".

رغم مسيرته المحلية الممتازة وتصدره لترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات إلا أنه في أول اختبار قاري في الموسم خسر في إيطاليا.

ويدافع ليفربول عن لقبه في دوري أبطال أوروبا ولا يبدو طريقه صعبا لبلوغ الدور ثمن النهائي نظرا لأن مجموعته تضم نابولي وجينك البلجيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

ويسعى ليفربول للمنافسة حتى الرمق الأخير على الدوري في الموسم الحالي بعدما خسره بفارق نقطة في الموسم الماضي لصالح مانشستر سيتي.

ويأمل الفريق مواصلة انتصاراته المحلية حين يحل ضيفا على تشيلسي يوم الأحد في مواجهة مرتقبة.

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