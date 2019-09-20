طبيب الأهلي يكشف إصابات متولي وياسر إبراهيم والسولية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 22:10

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي - الأهلي - أطلع برة

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن سبب الإصابات التي تعرض لها ثلاثي الفريق محمود متولي وياسر إبراهيم وعمرو السولية خلال لقاء الزمالك.

وقال طبيب الأهلي عقب المباراة للصحفيين: "محمود متولي تعرض لشد في العضلة الخلفية".

وأكمل "أما ياسر إبراهيم فيعاني من إجهاد في عضلة السمانة".

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وأتم "فيما يعاني السولية من كدمة في وجه القدم".

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه عقب الفوز على الزمالك في ملعب برج العرب بثلاثة أهداف لهدفين.

وشهدت المباراة إجراء الأهلي تبديلين اضطراريين للإصابة حيث خرج متولي في الشوط الأول، ولحق به ياسر إبراهيم في الشوط الثاني.

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