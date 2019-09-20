أجايي بعد التألق في السوبر: لن أرحل عن الأهلي

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 22:11

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الأهلي - الزمالك

مشاركة أساسية بعد غياب وتألق كبير وتسجيل هدفين ساهما في رفع الأهلي للقب السوبر.. جونيور أجايي كان بطل تلك الليلة بالتأكيد، والنيجيري متمسك بالبقاء مع الفريق الأحمر.

الأهلي توج بطلا للسوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

وأجايي تحدث عقب المباراة قائلا: "قدمنا مباراة رائعة من جانب الفريقين. كانت مباراة صعبة لكن فزنا بالكأس في النهاية، وأهنئ الأهلي وجماهيره على الفوز بالبطولة".

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وأضاف لقناة "أون سبورت" عن غيابه عن المشاركة الأساسية لفترة "بالتأكيد لا يهم من يلعب فالفوز دائما يكون للجميع، هذه طريقة تفكيري، اتيحت لي الفرصة وبذلت كل ما لدي في الملعب".

وعن أنباء احتمالية رحيله عن صفوف الفريق، أتم "لم أقل إنني سأرحل عن الأهلي، لدي عقد ومستمر. ترك الأهلي ليس قراري".

الأهلي توج بالسوبر للمرة الـ11، والخامسة على حساب الزمالك، والمدرب ريني فايلر توج ببطولته الأولى مع المارد الأحمر.

الأهم، أن الحياة عادت للكرة المصرية. دربي بحضور جماهيري، ومباراة على مستوى فني عال، تميزت بسخونة الدربيات.. دربي القاهرة على طريق العودة كما عهدناه.

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