عودة الدوري – استبعاد أنتوي وأحمد علي وحمودي من قائمة بيراميدز أمام إنبي

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 23:47

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - جون أنتوي

استبعد سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، جون أنتوي وأحمد علي من قائمة فريقه لمواجهة إنبي.

الموسم الجديد من الدوري المصري ينطلق في الثالثة عصرا يوم السبت بمواجهة طلائع الجيش أمام المقاولون العرب.

ويلعب بيراميدز مساء السبت أمام إنبي في الثامنة مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

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واختار ديسابر 18 لاعبا في قائمة فريقه ليس من بينهم أحمد حمودي وعمر لعيوني وأحمد علي وجون أنتوي.

ويغيب أحمد أيمن منصور وعلي جبر ونبيل عماد "دونجا" للإصابة.

وشهدت قائمة بيراميدز تواجد الوافد الجديد ويلفريد كانون المنضم حديثا من صفوف أدو دين هاج الهولندي.

وفيما يلي قائمة بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – مهدي سليمان.

الدفاع: رجب بكار – عمر جابر – محمد حمدي – طارق طه – ويلفريد كانون – محمد عطوة – عبد الله بكري.

الوسط: محمد فتحي – إيريك تراوري – أحمد توفيق – عبده لومالا – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن – إسلام عيسى.

الهجوم: محمد فاروق – دودو الجباس.

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