طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 20:37
كتب : FilGoal
يغيب طارق حامد لاعب وسط الزمالك عن صفوف فريقه في المباراة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري.
طارق حامد
النادي : الزمالك
الزمالك يواجه الأهلي في بطولة كأس السوبر المحلي على ملعب برج العرب.
وحامد سيغيب عن الزمالك في افتتاح مسابقة الدوري للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث أمام الأهلي.
وسبق وحصل اللاعب على إنذارين أمام مصر للمقاصة والاتحاد في كأس مصر.
ويلتقي الزمالك مع زعيم الثغر يوم الإثنين المقبل -23 من الشهر الجاري-.
ويتقدم الأهلي على الزمالك في مباراة السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الآن.
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