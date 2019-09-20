طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري

يغيب طارق حامد لاعب وسط الزمالك عن صفوف فريقه في المباراة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري.

الزمالك يواجه الأهلي في بطولة كأس السوبر المحلي على ملعب برج العرب.

وحامد سيغيب عن الزمالك في افتتاح مسابقة الدوري للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث أمام الأهلي.

وسبق وحصل اللاعب على إنذارين أمام مصر للمقاصة والاتحاد في كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع زعيم الثغر يوم الإثنين المقبل -23 من الشهر الجاري-.

ويتقدم الأهلي على الزمالك في مباراة السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الآن.