عاشور: الأهلي يتخطى كل شيء للفوز.. الآن نستعد للدوري

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 22:02

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الأهلي - الزمالك

"بطولة كبيرة هذا هو الأهلي يتخطى كل الصعاب للفوز" هكذا تحدث حسام عاشور قائد الأهلي عقب تتويج فريقه بلقب السوبر.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه عقب الفوز على الزمالك في ملعب برج العرب بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث عاشور لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "نحن لدينا جهاز فني جاء منذ أسبوعين فقط لكن الأهلي دائما كبير بإدارته وجماهيره ويسعى لتخطي كل الصعاب".

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وأضاف "نستطيع أن نفصل أنفسنا عن أي شيء ونركز في المباريات التي نخوضها ولهذا توجنا بالسوبر".

وأتم عاشور "اليوم سنفرح ونحتفل وبداية من غدا السبت سننسى كل شيء لنتدرب استعدادا لمواجهة سموحة يوم الاثنين المقبل في الدوري".

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