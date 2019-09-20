أفشة: الفوز بالسوبر دفعة قبل بداية الدوري

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 21:56

كتب : FilGoal

محمد مجدي "أفشة" الأهلي - الزمالك

يرى محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن التتويج بكأس السوبر سيمثل دفعة للفريق قبل بداية مسابقة الدوري.

الأهلي انتصر على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بالسوبر الـ11 في تاريخه على ملعب برج العرب (طالع التفاصيل).

وقال أفشة لقناة ناديه عقب المباراة: "أول بطولة لي مع الأهلي وأبارك الجماهير، الشوط الأول نجحنا في تسجيل هدفين لكن بالشوط الثاني حدث بعض التهاون ولكننا فزنا في النهاية".

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وأضاف "هذه دفعة لنا قبل مباريات الدوري وإن شاء الله نقدم أداء جيدا. هذه المباريات يكون فيها متعة خاصة مع حضور الجماهير، المباراة أصبحت صعبة في النهاية ولكن خرجنا بانتصار".

واختتم موجها رسالة إلى مؤمن زكريا "كنت أتمنى تواجد مؤمن لمشاهدة المباراة، هو لاعب كبير وشخصية محترمة، وأتمنى أن يعود سريعا".

الأهلي توج بالسوبر للمرة الـ11، والخامسة على حساب الزمالك، والمدرب ريني فايلر توج ببطولته الأولى مع المارد الأحمر.

الأهم، أن الحياة عادت للكرة المصرية. دربي بحضور جماهيري، ومباراة على مستوى فني عال، تميزت بسخونة الدربيات.. دربي القاهرة على طريق العودة كما عهدناه.

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