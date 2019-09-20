كاراجير: سواريز كلّف ليفربول خسارة الدوري الإنجليزي.. ولم نصدق قيمة بيع توريس

تحدث جيمي كاراجير المدافع الإنجليزي السابق لليفربول، عن ثنائي هجومي الريدز، الأوروجوياني لويس سواريز والإسباني فيرناندو توريس.

لويس سواريز النادي : برشلونة فيرناندو توريس النادي : ساجان توسو

قائد الريدز السابق يرى أنت سواريز كلّف فريقه خسارة لقب الدوري موسم 2013-14، وفي المقابل كشف عن رحيل توريس إلى تشيلسي في 2011.

كاراجير تحدث لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا عن الأوروجوياني: "اعتقد أن سواريز بدأ في التسجيل متأخرا، لم أكن اهتم بأي شيء لكن بالعودة لما حدث داخل غرفة الملابس، سواريز نفي عض إيفانوفيتش (لاعب تشيلسي) وأنا أفكر في أن هذا كلف ليفربول خسارة الدوري الموسم التالي".

الأوروجوياني تعرض للإيقاف بنهاية موسم 2012-13 بسبب عض لاعب تشيلسي وغاب عن بداية الموسم التالي.

وواصل "تم إيقافه 5 أو 6 مباريات، ليفربول خسر الدوري بسبب فارق الأهداف، سواريز كان أفضل لاعب في الدوري بأميال، سجل في كل لقاء، في أول 4 مباريات غاب عنها، خسرنا من ساوثامبتون 1-0 وتعادلنا مع سوانزي سيتي، أهدرنا 5 نقاط".

وتابع "إذا تواجد معنا سواريز كان سنفوز بالمباراتين، والفوز على ساوثامبتون في ملعبنا، أنت لا تدرك هذا في ذلك الوقت، لكن بالعودة لذلك فاز بجائزة أفضل لاعب باختيار النقاد واللاعبين، اعتقد أن خاض تلك المباراتين لاختلف الأمر".

سواريز فاز بلقب الهداف برصيد 31 هدفا وهيمن على جوائز الأفضل في المسابقة رغم خسارة ليفربول لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي.

وعن رحيل توريس صوب تشيلسي أضاف "لم نرد منعه من الانتقال لصفوف تشيلسي، لقد انتهى وقته و50 مليون جنيه إسترليني مبلغ كافي للغاية، لم نصدق هذا كنت مصدوما من المبلغ المدفوع".

وأتم "عرفت بإمكانية رحيل توريس في الصيف، لم يقضي معنا 18 شهرا جيدة وانتقل في يناير، وكانت مباراته الأفضل في ذلك الموسم أمام تشيلسي في أنفليد فزنا 2-0 وسجل هو الهدفين، وكنا نعرف أنه لن يكون توريس الذي انضم لنا منذ البداية".

توريس لم يتألق مع البلوز مثلما تألق مع ليفربول لكنه نجح في حصد الألقاب وفاز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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