بين الأهلي والزمالك ستجرى القمة على استاد برج العرب من أجل كأس السوبر المصري، وبين محمد الشناوي ومحمد عواد سنشاهد قمة أخرى على أرض الملعب.

ما هي مميزات محمد الشناوي ومحمد عواد؟ وما هي نقاط ضعفهم، وما النصيحة التي ربما تفيدهم؟ كل تلك الأسئلة وجهناها لنادر السيد حارس الزمالك والأهلي السابق، والحارس التاريخي لمنتخب مصر.

ويقول نادر السيد لـFilGoal.com: "محمد الشناوي ومحمد عواد لا يعانيان مشاكل في الخروج من المرمى لأنهما يمتلكان الخبرة الكبيرة والسمات الشخصية التي تساعد في اتخاذ القرار الصحيح داخل الملعب".

وأضاف "عواد طوله مناسب جدا وليس كما يتردد، لكن مقارنة بمحمد الشناوي هو أطول بالتأكيد. والعبرة ليست بطول القامة لكن بالأداء، وعواد لم يقصر في تقديم أداء رائعا سواء في القفز والارتماء وغيره".

نادر السيد أتبع "شاهدنا من قبل إيكر كاسياس وفابيان بارتيز وغيرهما لم يكونوا أصحاب طول فارع ومع ذلك تألقوا عالميا".

وعن مميزات الشناوي، قال حارس المنتخب التاريخي "مميزات الشناوي أنه يملك سمات شخصية جيدة. جرأة في اتخاذ القرار، وتحركاته تكون إيجابية في التصدي للهجمات. وبالتالي هو متفوق خططيا وفنيا وبدنيا وهي الأشياء الثلاثة التي تقيم أداء الحراس".

وعن عواد قال "موهبة محمد عواد عالية جدا. يملك أداء رائعا وتوقيت خروجه من المرمى رائع، وردة فعله عالية جدا مقارنة بأقرانه".

وأكمل "لا أعرف مستوى الحارسين في ركلات الجزاء، لكن ربما يتفوق محمد الشناوي بعض الشيء في تلك الجزئية".

نادر استرسل "مشكلة الحارسين تكمن في مهارة اللعب بالكرة على الأرض لأنهما مثل أغلب حراس مصر لم يتدربا على ذلك بشكل جيد".

وأتم "نصيحتي لهما هي نصيحتي لكل الحراس دائما. أن يفكر كل حارس في اللقاء هجمة بهجمة حتى لا يثقل تفكيره بما هو أكبر".

محمد الشناوي هو الحارس الأساسي للنادي الأهلي منذ ثلاث سنوات، وحارس منتخب مصر منذ كأس العالم 2018، فيما انضم عواد للزمالك في الصيف الجاري، ولم يتلق أي هدف منذ توقيعه للفريق الأبيض.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الجمعة في السابعة مساء على لقب كأس السوبر المصري لموسم 2018/2019.

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