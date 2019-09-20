بالقرب من شخصية فايلر.. لا مجال للدبلوماسية فقط الفوز

لم تسنح لجماهير الأهلي أن تتعرف على ريني فايلر كما يجب، المباراة الوحيد قبل مباراة السوبر لم تبث، والمدرب السويسري بدا غير مألوف لعدد لا بأس به مع الجماهير.

لا شك أن تجرب أندرلخت في موسمه الأول مع النادي البلجيكي كانت أفضل مثال ممكن لتوضيح الكثير عنه فنيا وعمليا. لكن ماذا عن طباعه الشخصية؟ كيف يعامل لاعبيه ويحفزهم؟ ما أسباب رحيله عن أندرلخت؟

FilGoal.com يصحبكم في تلك الرحلة للتعرف على شخصية فايلر عن قرب، طباعه وطريقة تعامله مع اللاعبين وتعليماته وأكثر.

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اتجه FilGoal.com للحديث أولا مع شخص عرف فايلر كلاعب قبل أن يكون مدربا، بيرنارد تشالانديس الذي درب فايلر في نادي سيرفيت وكذلك منتخب الشباب.

قال مدرب منتخب كوسوفو الحالي: "أعرف فايلر جيدا جدا، كان لاعبي حينما كنت أدرب سيرفيت، حاليا يدرب الأهلي النادي الأكبر في إفريقيا".

وواصل "تلك وظيفة كبيرة له، لكنه لديه الشخصية لتلك المغامرة، آمل له الأفضل، أعلم أنها ليست سهلة، لكن لديه ما يكفي من خبرة، لقد عمل في ألمانيا وفاز باللقب في بلجيكا".

واستطرد "سعيد للغاية لرؤية مدرب سويسري يدرب فريق مثل الأهلي، شاهدت جروس مع الزمالك لأنه صديق لي، وقام بعمل رائع".

وتابع "لدينا مدربون رائعون في سويسرا، وقادة، ليس سهلا للمدرب السويسري أن يعمل في الخارج، لكن مع فايلر وفافر لدينا مدربين جيدين للغاية وهما يعرفان بعضهما البعض".

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هل تعرف ريني فايلر؟ حاليا يدرب الأهلي؟

تسألني هل أعرف؟ (ضحك قليلا).. إنني أعرفه بشكل شخصي.. صديق.

جيد لهذا السبب اتجهت إليك.

كان ذلك حديثنا مع ميكا زبيندين مدير تحرير موقع Nau.ch السويسري.

كيف يتعامل فايلر مع اللاعبين؟

"إنه شخص يحاول الحفاظ على علاقة الود مع اللاعبين لكنه يضع قواعد واضحة لتلك العلاقة".

"خاصة وأنه كان لاعبا جيدا ومحترفا، يعرف كيف يتعامل بالضبط مع اللاعبين، شخص صادق ومباشر ويطلب دائما الكثير من لاعبيه".

"يريد أن يطور لاعبيه طيلة الوقت والفوز بالبطولات".

ماذا عن أندرلخت ولويزيرن؟

"في لويزرن أراد أن يطور التشكيل ويلعب في القمة، الجودة كانت غائبة، على الجانب الآخر النادي أراد أن يوفر المال، حدث سوء تفاهم".

"أصبح الأمر كبير لأنه تحدث عن الكثير من الأشياء، الدبلوماسية ليست من نقاط قوة فايلر".

"مع أندرلخت أصبح بطلا وقاده لدوري أبطال أوروبا، بعد ذلك رحل اللاعبون دون علمه ومجدد؟ لم يخف رأيه بل تحدث بكل صدق".

لماذا يقارن دوما بشخصية لوسيين فافر واسمه دائما مرتبط به؟

"كلاهما مجنون بكرة القدم، على الصعيد الفني فافر رائع، فايلر مثله بكل تأكيد".

"في لويزرن كانت هناك العديد من التدريبات التي شاهدناها كانت رائعة، فايلر جعل الفريق أفضل، لهذا السبب كان ناجحا".

لم تسنح لنا الفرصة لمشاهدته في الملعب، يمكنك أن تكون عيننا، ما الذي يفعله فايلر فور توليه تدريب فريق؟

"فايلر يعتمد على فريقه، ديفيد سيسا وتوماس بينجيلي، يعرفون بعضهم جيدا لذا بدأوا العمل سريعا، فايلر يمكن أن يطوع نظامه بناء على اللاعبين، وتلك مغامرة كبيرة".

ما الذي يحبه بشأن اللاعبين وما الذي يكرهه؟

"يعتمد فايلر على المسؤولية الشخصية ويحب اللاعبين الناضجين والأذكياء، اللاعبون عليهم أن يثبتوا أنفسهم، المهاجم يجب أن يعرف كيف يدافع، وإلا ستكون لديه مشاكل مع المدرب".

كانت تلك لمحات سريعة عن شخصية فايلر من ميكا الذي وصفه نفسه بأنه "مقرب منه بشكل شخصي".

لكن كيف يتعامل فايلر مع لاعبيه بشكل مباشر؟ لا يوجد أفضل من النجم الجزائري سفيان هاني لاعب أندرلخت السابق وأحد نجوم موسم التتويج بالدوري للحديث عن ذلك الأمر في حوار خاص لـFilGoal.com.

قال هاني: "فايلر غير أندرلخت كثيرا وكل ما فعله كان حيويا وهاما، لأنه مدرب يتكيف بناء على كرة القدم والوضع الذي تواجد ضمنه، يعلم ما يحتاجه النادي، وقتها كان الفريق لم يفز بالدوري لفترة وتلك مدة كبيرة".

وواصل "فايلر فهم ذلك وبنى فريقا تنافسيا قويا جاهز للتأدية بشكل جيد في كل المسابقات في وقت قصير".

واستطرد "في نهاية الموسم فزنا بالدوري وخرجنا في ربع نهائي الأبطال ضد مانشستر يونايتد وفزنا بكأس السوبر، كان قادرا على استعادة ثقافة الفوز لدى الفريق".

ماذا عنك؟ كنت لاعبا محوريا وهاما في إنجازه؟

"منحني ثقته، اعتمد علي وجعلني قائده وجعلني ذلك أنضج وأصبح قائدا".

"علاقتي معه كانت جيدة جدا، تعليماته كانت كلها لها علاقة بكرة القدم، أخبرني كيف ألعب وكيف أتفوق على الخصم وطلب مني أن أقود الفريق للفوز في كل مباراة".

"كان يعرف هدفه جيدا ونقل لي ذلك وللمجموعة".

ولماذا رحل عن أندرلخت رغم نجاحه في أول موسم؟ لم يبد الأمر صحيحا؟

"المشكلة في الموسم الثاني كانت لأننا لم نبدأ بشكل جيد، لم يكن هناك ناقوس خطر، كنا جيدين وعلمنا أنه سيكون صعبا بعد الفوز باللقب".

"كل الفرق ستحب أن تتفوق عليك إن فزت باللقب، لكننا كنا مستعدين وبكل ثقة ودعمنا مدربنا لنؤدي بشكل جيد، أعتقد أن بعض الجماهير لم تقبل أن يقود الفريق مدرب ليس بلجيكي".

"وبعضهم لم يحب الطريقة التي نلعب بها، وتمت المطالب باستقالته في وقت صعب، أعتقد أنه في ذلك الوقت أيضا لم يحصل على دعم من الإدارة، التي فضلت أن يرحل وتجلب مدربا بلجيكيا له سمعة جيدة في بلجيكا".

"اليوم يمكننا أن نرى بأنفسنا، منذ رحيل فايلر لم يؤد أي مدرب أفضل منه مع أندرلخت".

"أعتقد إن استمر لفترة أطول لوصل الفريق لمرحلة أبعد في أوروبا وفاز بالكثير من الألقاب مثلما فعل أياكس أمستردام اليوم، لأنه مدرب يفهم كرة القدم ويتكيف على متطلباتها خلال الأيام الحالية، وصمم للفوز".

كانت تلك محاولة للنظر عن قرب على شخصية فايلر بعيدا عن الفنيات. إن كنت مهتما أكثر بالتعرف على أبرز نقاط قوته مع الأهلي. (طالع هنا)

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