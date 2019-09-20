الزمالك: وجود الجماهير سيكون مختلفا أمام الأهلي عن بيراميدز

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلي في السوبر، مشيرا إلى "وجود الجماهير سيكون مختلفا عن لقاء بيراميدز".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في السابعة مساءً يوم الجمعة على ملعب برج العرب في لقاء السوبر المصري.

وقال أمير مرتضى عن الحضور الجماهيري: "كرة القدم تُلعب من أجل الجماهير ووجودهم يحدث الفارق دائما".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "وجود جماهير الزمالك أمام الأهلي سيكون مختلفا عن حضورهم أمام بيراميدز".

وشرح "ضد بيراميدز، كنا أمام فريق حديث لا يمتلك قاعدة جماهيرية، عكس الأهلي. الحضور الجماهيري سيكون من الطرفين وهذا يُعد تحديا جديدا للاعبين".

وتابع "الضغط سيكون على الفريقين وكلاهما يمتلك نفس رغبة تحقيق اللقب. أتمنى من جماهير الزمالك مؤازرة الفريق منذ اللحظة الأولى وحتى الأخيرة".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى أن يكون التشجيع دون تجاوز ضد أي أحد، وأن يحافظ الجميع على سلامته وتكون المباراة بروفة للحضور الجماهيري في الموسم الجديد".

وعن اللقاء، قال أمير مرتضى "الكل يمتلك الرغبة والروح لإسعاد جماهير الزمالك وإضافة بطولة جديدة للفريق على حساب فريق كبير مثل الأهلي".

واستمر "نتمنى إضافة بطولة جديدة والظهور بالشكل الذي نريده في المباراة وتحقيق اللقب في النهاية".

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