إيهاب جلال يوضح سبب فشل مفاوضاته لتدريب منتخب مصر

أصدر إيهاب جلال المدير الفني للمصري بيانا رسميا أوضح فيه سبب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة لتولي تدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري.

وقال إيهاب جلال في بيانه الذي نشره الموقع الرسمي للمصري إن سبب فشل المفاوضات يعود إلى: "الاختلاف حول استراتيحية العمل التي يؤمن إنها ستساعده والتي لم تتوافق مع اتحاد الكرة".

وأضاف "لا مجال للحديث حول إرجاع فشل المفاوضات إلى أمور مادية أو أي أمور أخرى تمسني أو تمس أي شخص من القائمين على إدارة الكرة المصرية".

وشدد إيهاب جلال "أود التأكيد إنني لم أتردد لحظة أخرى في تدريب منتخب مصر وأتمنى التوفيق للجميع".

وأتم "نعمل في الفترة المقبلة على استكمال ما بدأناه في النادي المصري والذي أشكر إدارته وجماهيره على دعمهم لي ومساندتهم وتمسكهم بي".

وجاء بيان إيهاب جلال كاملا كالتالي:

تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي او عدم طموحي لتدريب منتخب مصر.

كل التقدير لمسئولي إتحاد كرة القدم المصري الذين أعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة ..

وفى هذا الإطار، ولمنع أي شائعات أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات .. أود أن أشير إلى أن المفاوضات إستمرت بشكل احترافي و محترم .

والموضوع يتلخص فى استراتجية العمل التي أؤمن أنها ستساعدني و تصل بنا للأهداف المطلوب تحقيقها والتي ينتظرها الشعب المصري،

والتي لاحقاً لم تتوافق مع استراتيجية عمل اتحاد الكرة الذي يدير اللعبة والذي يجب هو الاخر أن يمشي وفقاً لإستراتيجيته .. ولهذا فلا مجال للحديث حول أن فشل المفاوضات كان لأمور مادية أو أي أمور اخري تمسني أو تمس أي أحد من القائمين علي إدارة الكرة المصرية.

وأود التاكيد مرة اخري علي أنني لم أتردد لحظة فى تدريب منتخبنا الوطني وأتمني التوفيق لمن سيتولي تدريب المنتخب وكل الدعم والتمنيات الطيبة له بالتوفيق.

نعمل فى الفترة القادمة إن شاء الله على استكمال ما بدأناه فى النادي المصري العريق والذي أشكر جمهوره ومجلس إدارته على دعمهم و مساندتهم وتمسكهم بي و بزملائي.

وأعلن اتحاد الكرة يوم أمس الخميس تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر رسميا خلفا لأجيري دون الإعلان عن أسماء الجهاز المعاون له.

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