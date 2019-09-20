سوبر في الجول – تعرف على معلقي قمة الأهلي والزمالك

في السابعة مساءً يوم الجمعة تنطلق صافرة انطلاق مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

وتُبث المباراة على قنوات أون سبورت وتايم سبورتس أرضي وفضائي، إلى جانب القناتين الإذاعيتين أون سبورت والشباب والرياضة.

في أون سبورت يُعلق حاتم بطيشة على سوبر الأهلي والزمالك، بينما يُعلق مؤمن حسن شحاتة على السوبر في تايم سبورتس (أرضي وفضائي).

ولن تنقل قناة النيل للرياضة قمة السوبر بين الأهلي والزمالك.

ويُعلق أيمن الكاشف على السوبر في إذاعة أون سبورت.

ويتكفل مؤمن عبد الغفار بتواجد لمياء نبيل بإذاعة السوبر على إذاعة الشباب والرياضة.

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