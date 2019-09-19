الدوري الأوروبي - فوز ثمين لبراجا في غياب كوكا.. وخسارة محبطة لبشكتاش بمشاركة النني

حقق فريق براجا البرتغالي فوزا ثمينا على حساب وولفرهامتون في بينما تعرض بشكتاش لخسارة محبطة في الجولة الأولى من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وغاب أحمد حسن كوكا عن المشاركة مع فريقه البرتغالي بتواجده على مقاعد البدلاء، وفاز براجا بهدف نظيف على حساب وولفرهامتون.

وسجل ريكاردو هورتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 ليخطف نقاط المباراة لبراجا خارج ملعبه.

وفي نفس المجموعة شارك محمد النني مع بشكتاش في المباراة كاملة والتي خسرها الفريق التركي أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة محبطة.

وتعرض بشكيتاش للخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل براتيسلافا هدفي الفوز في الوقت بدل من الضائع.

وتقدم أندراز سبورار لأصحاب الأرض بخطأ قاتل من لوريس كاريوس حارس مرمى بيشكتاش في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل آدم ليايتش في الدقيقة 29، وأنهى بشكتاش الشوط الأول بالتقدم 2-1 بهدف قاتل من بوزيكوف في الدقيقة 46 بالنيران الصديقة.

وأضاف سبورار هدف التعادل لبراتيسلافا في الدقيقة 58 وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل، قبل أن يسجل مارين ليابيتيتش الهدف الثالث القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 93 وبعدها بدقيقة أضاف موها الهدف الرابع.

يأتي سلوفان براتيسلافا على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن براجا بينما بشكتاش وولفرهامتون بلا رصيد من النقاط.

يستضيف بشكتاش فريق وولفرهامتون في مباراة الجولة الثانية يوم 3 أكتوبر بينما يحل براتيسلافا ضيفا على براجا.

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