خاص فيديو في الجول – إلى جماهير الأهلي والزمالك.. كيف تذهب إلى برج العرب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 22:59

كتب : أحمد العريان

سوبر في الجول

10 آلاف مشجع سيشاهدون لقاء الأهلي والزمالك غدا الجمعة في ملعب برج العرب الذي يقام على لقب كأس السوبر 2018-2019.

لأول مرة منذ عدة سنوات يقام لقاء القمة بحضور الجماهير.

فكيف يذهب الجمهور إلى ملعب العرب وما هي الطرق المختلفة والبوابات الخاصة لكل منهما؟

أخبار متعلقة

سوبر في الجول – أيمن منصور: نقطة قوة الأهلي والزمالك متشابهة سوبر في الجول – غياب أزارو وعودة ربيعة وظهور ديانج في قائمة الأهلي ضد الزمالك سوبر في الجول - 5 نقاط سيركز عليها فايلر مع الأهلي.. قوة الأطراف وكثافة الهجوم

هذا ما نستعرضه في "خدمة في الجول" من خلال الفيديو التالي.

اقرأ أيضا:

رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر

فيديو في الجول – لماذا بات البدري مدربا لمنتخب مصر

أول تعليق من المصري بعد استمرار إيهاب جلال

تنوع الهجمات وعزل الخصم.. أبرز نقاط قوة الزمالك مع ميتشو

5 نقاط سيركز عليها فايلر مع الأهلي.. قوة الأطراف وكثافة الهجوم

الجانب الآخر من كرة القدم - الإدمان

الأهلي الزمالك سوبر في الجول

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالقرب من شخصية فايلر.. لا مجال للدبلوماسية فقط الفوز 15 دقيقة | تقرير في الجول
بالقرب من شخصية ميتشو.. "التفكير أهم من الحديث" 15 دقيقة | تقرير في الجول
الزمالك: وجود الجماهير سيكون مختلفا أمام الأهلي عن بيراميدز 36 دقيقة | مصر
إيهاب جلال يوضح سبب فشل مفاوضاته لتدريب منتخب مصر 42 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد الأرجنتيني يناشد بتخفيض عقوبة ميسي ساعة | أمريكا
سوبر في الجول – تعرف على معلقي قمة الأهلي والزمالك ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 3 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 4 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك

قد ينال إعجابك