10 آلاف مشجع سيشاهدون لقاء الأهلي والزمالك غدا الجمعة في ملعب برج العرب الذي يقام على لقب كأس السوبر 2018-2019.

لأول مرة منذ عدة سنوات يقام لقاء القمة بحضور الجماهير.

فكيف يذهب الجمهور إلى ملعب العرب وما هي الطرق المختلفة والبوابات الخاصة لكل منهما؟

هذا ما نستعرضه في "خدمة في الجول" من خلال الفيديو التالي.

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