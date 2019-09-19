رسميا - تشيلسي يجدد عقد أودي 5 سنوات

أعلن نادي تشيلسي تمديد تعاقد كالوم هدسون أودوي جناح الفريق لمدة خمس سنوات مقبلة.

يبلغ أودوي من العمر 19 عاما في نوفمبر المقبل وكان قد ظهر تألقه مع الفريق الأول الموسم الماضي ونجح في تسجيل 5 أهداف.

وأعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن تم تمديد عقد أودوي حتى عام 2024 وهو حاليا في المراحل الأخيرة من إعادة تأهيله بسبب إصابة عانى منها في أبريل الماضي.

وأصبح أودوي أصغر لاعب دولي في تاريخ تشيلسي عندما شارك لأول مرة في فوز إنجلترا على التشيك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

وخاض أودوي الموسم الماضي 24 مباراة مع تشيلسي وسجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

وبزغ نجم أودوي في بطولة الدوري الأوروبي الذي سجل فيه 4 أهداف وصنع هدفين.

وأعرب أودوي عن سعادته بالتجديد في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي قائلا: "لدي شعور رائع الآن، كانت فترة انتظار طويلة وأنا الآن سعيد حقا".

وشدد أودوي "أريد رفع أكبر عدد ممكن من الجوائز والفوز بأكبر عدد من المباريات، وأتطلع للعودة مع الفريق".

وأتم أودوي "كنت لاعب لتشيلسي منذ كان عمري 8 أعوام، وهذا هو النادي المناسب لي".

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