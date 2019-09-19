سوبر في الجول – أيمن منصور: نقطة قوة الأهلي والزمالك متشابهة

يؤمن أيمن منصور لاعب الزمالك السابق أن فرص النادي الأبيض أكبر من الأهلي في الفوز بلقب كأس السوبر.

ويلتقي الأهلي والزمالك غدا الجمعة في ملعب برج العرب على لقب كأس السوبر لموسم 2018-2019.

وتحدث أيمن منصور لـFilGoal.com قائلا: "الفرص دائما في القمة تكون متساوية ولكنني أرى أن الزمالك فرصه أكبر لجاهزيته بشكل أكبر إلى جانب تواجد مدربه ميتشو معه فترة أكبر من وجود ريني فايلر مع الأهلي".

وعن نقطة قوة الأهلي قال: "لا نعرفها مع فايلر لكنني أرى الجماعية هي أكثر ميزة في الأهلي وبكل تأكيد طرفي الملعب".

أما عن نقطة قوة الزمالك قال: "مثل الأهلي قوة طرفي الأهلي بالإضافة لقدرة ميتشو على غلق المساحات مثلما حدث في لقاء بيراميدز في لقاء نهائي كأس مصر".

أما عن التشكيل الأنسب للفريقين فقال:

تشكيل الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد هاني- محمود متولي- أيمن أشرف- علي معلول

في الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- رمضان صبحي- حسين الشحات- محمد مجدي "أفشة"

في الهجوم: صلاح محسن

تشكيل الزمالك:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: حمدي النقاز- محمود علاء- محمد عبد الغني- عبد الله جمعة

في الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- شيكابالا- أشرف بنشرقي- أوباما

في الهجوم: مصطفى محمد

وبسؤاله في النهاية عن هل ستؤثر النتيجة على مشوار أي من المدربين قال أيمن منصور: "لا أعتقد فهما جاءا منذ فترة قصيرة هما في مرحلة البداية قبل انطلاق الموسم".

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