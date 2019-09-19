بالفيديو – الدوري الأوروبي.. أرسنال يداوي جراحه بثلاثية في ألمانيا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 22:15

كتب : FilGoal

ساكا - أوباميانج - أرسنال

انتصر أرسنال بثلاثية مقابل لا شيء خارج ملعبه أمام إينتراخت فرانكفورت في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

أرسنال الذي يعاني مؤخرا في الدوري الإنجليزي ولم يحقق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات، نجح في اكتساح مستضيف فرانكفورت بثلاثية مع إراحة العديد من لاعبيه.

ثلاثية أرسنال افتتحها ويلووك بتسديدة قوية تحولت بمساعدة الدفاع الألماني داخل الشباك في الدقيقة 38.

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نقطة التحول في المباراة جاءت في الدقيقة 79 عندما خرج دومينيك كوهر لاعب وسط فرانكفورت.

واستغل أرسنال النقص العددي ليسجل مرتين على التوالي. هدف عن طريق الشاب بوكايو ساكو الذي أصبح أصغر لاعب في تاريخ أرسنال يسجل في الدوري الأوروبي (18 عاما).

ثم هدف ثالث عن طريق الهداف بير أوباميانج في الدقيقة 88.

واعتمد أوناي إيمري على أوباميانج كمهاجم صريح وخلفه سميث رو وساكا وويلوك، بينما عاد موستافي للظهور من جديد في تشكيل أرسنال لأول مرة هذا الموسم، بعدما ظهر كظهير أيمن.

وفي نفس المجموعة انتصر ستاندر دي لياج بثنائية مقابل لا شيء أمام فيتوريا البرتغالي.

ويلعب أرسنال أمام ستاندر دي لياج على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

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