سوبر في الجول – غياب أزارو وعودة ربيعة وظهور ديانج في قائمة الأهلي ضد الزمالك

يغيب وليد أزارو مهاجم الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

الأهلي يواجه الزمالك في السابعة مساءً يوم الجمعة على ملعب برج العرب.

ريني فايلر مدرب الأهلي استقر على ضم 24 لاعبا في قائمة فريقه لمواجهة الزمالك.

ويغيب أيمن أشرف بسبب الإيقاف إلى جانب غياب حسين السيد، بينما يعود رامي ربيعة للظهور في قائمة الأهلي من جديد.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – رمضان صبحي – صالح جمعة – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – حسام عاشور – جيرالدو.

الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – صلاح محسن.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الزمالك من هنا..

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