سوبر في الجول – غياب أزارو وعودة ربيعة وظهور ديانج في قائمة الأهلي ضد الزمالك

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 20:58

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - كانو سبورت - صلاح محسن - وليد سليمان

يغيب وليد أزارو مهاجم الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

الأهلي يواجه الزمالك في السابعة مساءً يوم الجمعة على ملعب برج العرب.

ريني فايلر مدرب الأهلي استقر على ضم 24 لاعبا في قائمة فريقه لمواجهة الزمالك.

أخبار متعلقة

الأهلي: السوبر فرصة لنطالب بحضور 20 ألف متفرج سوبر في الجول – تنوع الهجمات وعزل الخصم.. أبرز نقاط قوة الزمالك مع ميتشو سوبر في الجول – يعرفه الأهلي والزمالك وأدار لقاء نابولي وليفربول.. حكم ألماني للقمة سوبر في الجول – عودة شيكابالا وضم زيزو "الموقوف".. قائمة شبه كاملة لـ الزمالك ضد الأهلي

ويغيب أيمن أشرف بسبب الإيقاف إلى جانب غياب حسين السيد، بينما يعود رامي ربيعة للظهور في قائمة الأهلي من جديد.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – رمضان صبحي – صالح جمعة – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – حسام عاشور – جيرالدو.

الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – صلاح محسن.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الزمالك من هنا..

اقرأ أيضا:

رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر

فيديو في الجول – لماذا بات البدري مدربا لمنتخب مصر

أول تعليق من المصري بعد استمرار إيهاب جلال

تنوع الهجمات وعزل الخصم.. أبرز نقاط قوة الزمالك مع ميتشو

5 نقاط سيركز عليها فايلر مع الأهلي.. قوة الأطراف وكثافة الهجوم

الجانب الآخر من كرة القدم - الإدمان

السوبر في السوبر الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالقرب من شخصية فايلر.. لا مجال للدبلوماسية فقط الفوز 17 دقيقة | تقرير في الجول
بالقرب من شخصية ميتشو.. "التفكير أهم من الحديث" 17 دقيقة | تقرير في الجول
الزمالك: وجود الجماهير سيكون مختلفا أمام الأهلي عن بيراميدز 37 دقيقة | مصر
إيهاب جلال يوضح سبب فشل مفاوضاته لتدريب منتخب مصر 44 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد الأرجنتيني يناشد بتخفيض عقوبة ميسي ساعة | أمريكا
سوبر في الجول – تعرف على معلقي قمة الأهلي والزمالك ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 3 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 4 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك

قد ينال إعجابك