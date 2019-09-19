تغريدة – كيف استقبلت الجماهير تولي البدري تدريب المنتخب.. "رقصة نيدفيد"

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 19:55

كتب : FilGoal

حسام البدري - تغريدة

أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للمُقال خافيير أجيري، فكيف استقبلت الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر؟

وجاء تفاعل الجماهير المصرية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بين مؤيد ومُعارض للقرار.

المؤيدون يرون أن البدري..

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وهناك من يتفق مع خيار حسام البدري ولكنه يشعر بالقلق بسبب..

بينما يرى المعارضون لقرار تعيين البدري إن..

وبين اختلاف الآراء بين المؤيد والمعارض، ربما اتفق الجميع على أسعد شخص بقرار تعيين البدري وهو..

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