تغريدة – كيف استقبلت الجماهير تولي البدري تدريب المنتخب.. "رقصة نيدفيد"
الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 19:55
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للمُقال خافيير أجيري، فكيف استقبلت الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر؟
وجاء تفاعل الجماهير المصرية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بين مؤيد ومُعارض للقرار.
المؤيدون يرون أن البدري..
حسام البدري انسب اختيار محلي للمنتخب— Mohamed Amr (@Muhamed3amr) September 19, 2019
حسام البدري أفضل مدرب مصري بفارق مراحل عن أقرانه .. وهو أحق بالفرصة طالما ستتاح لمدرب محلي .. نجاحه بقى من عدمه متوقف على العديد من المؤثرات الأخرى.. نتمنى التوفيق للجميع— Sherif Hassan (@SherifHassan) September 19, 2019
حسام البدري انسب واحد يدرب المنتخب دلوقتي اختيار كويس شخصية حسام البدري هي اللي تنفع مع الجيل ده وتقدر تطلع منه حاجه كويسة— شوقي (@shawkiii14) September 19, 2019
الخيار الامن اللي مش هيجيب اي صداع
مبروك للكابتن البدري
ويارب يعود الالتزام للاعبي المنتخب فيما هو قادم— sentago ahmed mostaf (@senta9o) September 19, 2019
وهناك من يتفق مع خيار حسام البدري ولكنه يشعر بالقلق بسبب..
البدري كان أنسب اختيار من المرشحين، لكن طريقة الاختيار العشوائية دي غير مبشرة على الإطلاق.— Hany حَتْحُوتْ (@HHathout) September 19, 2019
البدري أحسن من إيهاب جلال، طريقة الاختيار غريبة جدا جدا بصراحة بس عشان تدي لكل واحد حقه فالناس كانوا مزنوقين لأنه بالأمر كان لازم مدرب وطني— Hesham Esmail (@Etshhh) September 19, 2019
من البداية كان حسام البدري الأفضل فنيا بين الأسماء المرشحة لقيادة منتخب مصر وابتعاده كان من الواضح أنه قد يكون لأسباب غير فنية.. المشكلة هي طريقة الإعلان أنك قعدت كل الفترة اللي فاتت تفاوض إيهاب جلال وتحاول تقنعه بأسماء في جهازه المعاون ولما اعتذر قلت يوووه زهقتنا يا عم— أمير عبد الحليم (@AmirAbdElhalim) September 19, 2019
بينما يرى المعارضون لقرار تعيين البدري إن..
اول خطاء لاتحاد الكورة اختيار حسام البدري !! ازاي واحد مش بيدرب بقالوا سنتين ازاي واحد كان ماسك المنتخب الأوليمبي و معملش حاجة معاة ؟؟ وهل ايهاب جلال رفض فعلا ؟؟ أسئلة محتاجة اجابة 🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/swNmJfXsUL— M Haddad (@MHaddad09129468) September 19, 2019
تجربة حسام البدري مع المنتخب الاوليمبي كانت غيرة مبشرة... ع الرغم إن السي في بتاعه يعتبر أفضل الموجودين... الشئ الوحيد ال يعيبه إنه معندوش ملكة يحتوي الفرقة معنويا واغلب اللاعيبه بتكرهه عشان معاملته صعبه.. أتمنى يجي معاه جهاز يساعده في الناقص ال عنده— Amr (@Bianconeriiiii) September 19, 2019
يا اخي انت لو هتجيب كاس العالم في شوال بردو مبحبكش ومش هحبك #البدري— mohamed abdelaziz (@morganleader) September 19, 2019
ليه حسام البدري ؟ هو كان فلح مع الأهلي ؟— هبة الشربيني (@bebos78) September 19, 2019
حسام البدرى لتدريب المنتخب الوطنى
اسؤا إختيار— 👒ساسو👒 (@81NutW0u0a0CzEm) September 19, 2019
وبين اختلاف الآراء بين المؤيد والمعارض، ربما اتفق الجميع على أسعد شخص بقرار تعيين البدري وهو..
كريم نيفديد دلوقتي بعد تعين البدري مدير فني 😂 pic.twitter.com/rTYfBbNt8k— AhlyGoals (@AhlyscGoals) September 19, 2019
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد https://t.co/WVdXNBG1jR— سعيد القصراوى (@elkasrawy_s) September 19, 2019
البدرى لما يشوف نيدفيد لما يستدعيه pic.twitter.com/sjjrdhj6ZD— لارج الاكونت التالت (@ah_m_ed1907) September 19, 2019
كريم نيدفيد : https://t.co/np5lKl0D4w pic.twitter.com/xLeLBabLxl— بعد الجيش إن شاء الله (@m_elzawawy) September 19, 2019
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