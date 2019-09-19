تغريدة – كيف استقبلت الجماهير تولي البدري تدريب المنتخب.. "رقصة نيدفيد"

من البداية كان حسام البدري الأفضل فنيا بين الأسماء المرشحة لقيادة منتخب مصر وابتعاده كان من الواضح أنه قد يكون لأسباب غير فنية.. المشكلة هي طريقة الإعلان أنك قعدت كل الفترة اللي فاتت تفاوض إيهاب جلال وتحاول تقنعه بأسماء في جهازه المعاون ولما اعتذر قلت يوووه زهقتنا يا عم