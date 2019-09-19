كرة يد - الزمالك ينجو من فخ هيليوبليس.. والأهلي يهزم الحوار برابع جولات الدوري المصري

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 19:42

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة يد - الأهلي

نجح فريقا الزمالك والأهلي في تحقيق الفوز بالجولة الرابعة من المرحلة الأولى في الدوري المصري للمحترفين.

ونجا الزمالك من فخ هيليوبليس بتحقيق الفوز بنتيجة 29 -28 ليواصل الأبيض تصدره لمسابقة الدوري.

وأنهى الزمالك الشوط الأول بتقدمه بنتيجة 15-11 ونجح في توسيع الفارق في الشوط الثاني قبل أن تأتي صحوة هيليوبليس المتأخرة.

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أما الأهلي فتغلب على الحوار بسهولة بنتيجة 22-13 ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وكان الزمالك قد تغلب على أندية المعادي والطيران والأولمبي وهيليوبليس.

ويواجه الزمالك فريق طلائع الجيش غدا الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

أما الأهلي فتغلب على الطيران وحدائق الأهرام والحوار وخسر أمام هيليوبليس.

ويلعب الفريق غدا الجمعة أمام فريق الزهور ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وجاءت نتائج الجولة الرابعة كالآتي:

فوز الزمالك على هليوبلس بنتيجه ٢٨/٢٩

تعادل المعادى مع جزيرة الورد بنتيجه ٣٠ / ٣٠

فوز سبورتنج على الزهور بنتيجه ٣٠/٣٣

فوز الجيش على الاوليمبى بنتيجه ٢٣/٢٥

فوز الاهلى على الحوار بنتيجه ١٣/٢٢

فوز الفيوم على اكتوبر بنتيجه ٢٣/٣٢

تعادل الجزيره مع البنك الاهلى بنتيجه ٢٠/٢٠

فوز سموحه على اصحاب الجياد بنتيجه ٢٣/٢٨

فوز حدائق الاهرام على الطيران بنتيجه ٢٣/٢٥

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