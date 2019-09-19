البدري بعد قيادة المنتخب: العدل طريقي للنجاح والكل سواسية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 18:55

كتب : عاطف شادي

البدري والخطيب وأبو ريدة وأشرف صبحي من اجتماع وزارة الرياضة

أعرب حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن سعادته باختياره لقيادة الفريق مؤكدا أنها شرف كبير له.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء اليوم الخميس عن تعيين حسام البدري مديرا فنيا لقيادة المنتخب خلفا لخافيير أجيري، على أن يتم اختيار الجهاز المعاون عن طريق البدري.

وقال البدري في تصريحات للصحفيين: "أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير".

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وتابع "منذ هذه اللحظة أعاهد الله وأعاهد المصريين حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جميعا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل".

وشدد البدري في تصريحاته "معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قراراتي والكل سواسية والحصول على نفس القدر لنيل شرف تمثيل البلد".

وأضاف "أطالب الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة".

وأتم البدري تصريحاته "أؤكد على تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة متمثله في الوزير أشرف صبحي، من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد الشعب العظيم".

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