رسميا - حسين عبد اللطيف مدربا لمنتخب مصر للسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسين عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق مديرا فنيا لمنتخب مصر للسيدات.

وكشف الاتحاد المصري عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية وضم 4 سيدات ضمن الجهاز.

ويعاون حسين عبد اللطيف كل من، مصطفى منير مدربا عاما وفايزة حيدر ومحمد محسن مدربين وأحمد كمال مديرا ووليد منظور طبيب المنتخب.

كما تم تعيين رحاب طه في منصب المدير الإداري وميرت سعد إداريا وهبة الله فتحي أخصائية علاج طبيعي وباسم خيرت مدرب حراس مرمى.

وسبق لحسين عبد اللطيف تولي قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وقيادة فريق الفيوم كما شغل منصب المدرب العام في طلائع الجيش.

وشارك منتخب السيدات في بطولة أمم إفريقيا عام 2016 والتي جاءت بعد غياب 18 عاما وحقق فيها فوزه التاريخي الأول.

بينما غاب منتخب مصر للسيدات عن تصفيات أمم إفريقيا ولم يشارك في البطولة التي أقيمت العام الماضي.

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