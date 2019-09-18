بالفيديو - الأربعاء الكروي الأوروبي.. أول فوز للإنجليز ولعنة الثلاثيات تصيب ريال مدريد

خسارة بثلاثية في باريس.. كان هذا أبرز أحداث مباريات يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد أكثر من حمل لقب دوري أبطال أوروبا تلقى خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان بثلاثية دون رد في افتتاح مشوار الفريق الملكي في البطولة.

كما فاز شهد الأربعاء الكروي الأوروبي أول فوز لفرق إنجلترا في دور المجموعات بعدما خسر ليفربول وتشيلسي وتعادل توتنام. لينتصر مانشستر سيتي على مضيفه شاختار الأوكراني بثلاثية.

واستهل بايرن ميونيخ دور المجموعات بفوز مريح على ريد ستار بلجراد الصربي بثلاثية دون رد وهي المباراة الثالثة في يوم الأربعاء التي تنتهي بالنتيجة ذاتها 3-صفر.

ويستعرض معكم FilGoal.com أهداف جميع مباريات الأربعاء الكروي الأوروبي.

باريس سان جيرمان × ريال مدريد (طالع تقرير المباراة)

أوليمبياكوس × توتنام (طالع تقرير المباراة)

بايرن ميونيخ × ريد ستار (طالع تقرير المباراة)

دينامو زغرب × أتالانتا (طالع تقرير المباراة)

شاختار × مانشستر سيتي (طالع تقرير المباراة)

أتليتكو مدريد × يوفنتوس (طالع تقرير المباراة)

باير ليفركوزن × لوكوموتيف موسكو (طالع تقرير المباراة)