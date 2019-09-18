بالفيديو - أوليمبياكوس يعود من بعيد ويتعادل مع توتنام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 20:51

كتب : FilGoal

توتنام

عاد فريق أوليمبياكوس اليوناني من بعيد ونجح في التعادل مع توتنام الإنجليزي بهدفين لكلاهما، في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

توتنام امتلك زمام الأمور من البداية وسجل هدفين عن طريق هاري كين ولوكاس مورا، قبل أن يعود أوليمبياكوس ويتعادل بهدفي دانيل بودينسي وماتيو فالبوينا.

اعتمد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنام على طريقته المعتادة 4-2-3-1 في بداية المباراة.

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وبادر توتنام بالهجوم وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 24 بعد عرقلة هاري كين داخل منطقة الجزاء من قبل ياسين مرياح.

وتقدم هاري كين لتسديد الركلة بنفسه وسجل منها الهدف الأول.

وواصل توتنام الضغط وسجل قوية من خارج منطقة الجزاء سجل لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة سجل أوليمبياكوس هدف تقليص الفارق عن طريق دانيل بودينسي.

واستمرت محاولات أوليمبياكوس لتسجيل التعادل إلى أن جاء الهدف الثاني للنجم الفرنسي ماتيو فالبوينا في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

بذلك حصد كل فريق نقطة في المجموعة الثانية التي تضم أيضا بايرن ميونيخ الألماني وريد ستار الصربي.

في المجموعة الأولى انتهت مباراة كلوب بروج البلجيكي وجلاتاسراي التركي بالتعادل السلبي على ملعب الأول.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة بعد قليل بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال توتنام

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